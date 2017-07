Propietarios y armadores de buques, sociedades de clasificación, constructores, proveedores de motores y de tecnología, proveedores de macrodatos y compañías de hidrocarburos firmaron una alianza para apoyar la transición del transporte marítimo y sus sectores conexos hacia un futuro de bajas emisiones de CO2.

Trece compañías firmaron el lanzamiento del acuerdo en el marco de GloMEEP, un proyecto conjunto del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Organización Marítima Internacional (OMI) destinado a apoyar a los países en desarrollo en la implantación de las medidas de eficiencia energética para el transporte marítimo.

Los socios de esta alianza identificarán y desarrollarán de manera conjunta soluciones innovadoras para tratar los obstáculos comunes en la adopción y aplicación de medidas de eficiencia energética en relación con el transporte marítimo. Centrándose en una serie de ámbitos prioritarios -entre los que se incluyen las tecnologías de eficiencia energética, las mejores prácticas operacionales, los combustibles alternativos y la digitalización- la alianza fomentará la investigación y desarrollo de avances tecnológicos; las demostraciones de los avances en tecnologías y de iniciativas positivas del sector marítimo; el diálogo mundial a través de foros del sector; y la implantación de las actividades de creación de capacidad y de intercambio de información.

La ceremonia se celebró en la sede de la OMI, organismo especializado de las Naciones Unidas que se ocupa de la seguridad y la protección del transporte marítimo internacional y de la prevención de la contaminación del medio ambiente, incluido el medio marino. El evento tuvo lugar durante la primera reunión del Grupo de trabajo interperiodos sobre la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de los buques (ISWG-GHG).

El Secretario General de la OMI Kitack Lim dijo que la nueva alianza ayudaría al sector marítimo a contribuir a la reducción de los gases de efecto invernadero y la mitigación del cambio climático, una meta clave de las Naciones Unidas reflejada en sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

"Hoy estamos presenciando el comienzo formal de un concepto de alianza probado y ensayado que tiene el potencial de dar un impulso todavía mayor a los esfuerzos requeridos por la sociedad, creando una base firme y tangible que transforme el sector marítimo para mejor", dijo Lim.

Los 13 miembros actuales son: ABB Engineering (Shanghai) Ltd.; DNV GL SE; Lloyd's Register EMEA; MarineTraffic; MSC Mediterranean Shipping Company S.A.; Ricardo UK Ltd; Royal Caribbean Cruises Ltd.; Shell International Trading and Shipping Company Limited; Silverstream Technologies; Stena AB; Total Marine Fuels Pte Ltd; Wärtsilä Corporation; y Winterthur Gas & Diesel Ltd.

Dichas empresas comparten su experiencia en eficiencia del consumo de combustible y contribuyen financieramente a la iniciativa.

Por MundoMarítimo