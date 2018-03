En la jornada de este miércoles 28 fue reinaugurado el Museo Mirador Lukas, tras la puesta en marcha de una nueva museografía y de una renovación de los espacios del recinto dedicado a perpetuar la vida y obra del ilustrador de Valparaíso. Al corte de cinta asistieron Oliver Wenreich, gerente general de Terminal Pacífico Sur, empresa que apoyó de manera fundamental esta iniciativa; Giulio Pecchenino, presidente de la Fundación Renzo Pecchenino y la Secretaria Regional Ministerial de Culturas, el Patrimonio y las Artes, Constance Harvey.

Con la renovación el recinto muestra un guión más completo y material inédito, que busca dar a conocer la obra de Lukas, desde sus aspectos más conocido, como su trabajo en El Mercurio de Valparaíso y su libro Apuntes Porteños, hasta sus creaciones para las revistas Mampato y Rakatan, y su colaboración en libros de diversos autores.

Giulio Pechenino indicó que “cuando partió la Fundación se colgaron los cuadros como en el leaving de una casa, no había ningún relato en torno a la obre expuesta”. En cambio, con esta renovación el lugar ahora “tiene un contexto, un soporte, hay un trabajo intelectual en el que hemos pensado cómo mostrar, cómo revelar la obra de Lukas a una nueva audiencia, gente sub 35 o 40 que vienen acá que no conocieron a Lukas o que eran muy niños cuando Lukas muere para que ellos puedan entender ese Chile que prácticamente hoy ha desaparecido”.

Respecto del trabajo desarrollado junto a TPS para impulsar esta iniciativa, Pechenino sostuvo que “Estos proyectos si no cuentan con el apoyo privado, no pasan de ser un proyecto. Aquí es fundamental el aporte de la empresa privada y particularmente con TPS hemos encontrado un socio estratégico que nos ha animado y acompañado. Entonces ha sido muy agradable trabajar con ellos y en particular con la familia Von Appen, muy agradecidos de ellos de este aporte a la cultura”.

Por su parte, Constance Harvey, destacó el aporte de la empresa privada al desarrollo de la cultura: “Aparte de parecerme fantástico, me parece vital, realmente en cualquier parte, en cualquier país si no tenemos aporte privado para prever que nuestro patrimonio, nuestra cultura, nuestro arte exista, esa ciudad o país no van a estar completos. No solamente los países viven de las cosas prácticas, también viven de las cosas espirituales. Entonces es sumamente necesario su aporte”.

Oliver Weinreich, puntualizó que TPS realizó “un aporte económico en conjunto con la Fundación Renzo Pechenino para reencantar el museo, para renovarlo. Se hizo una restauración de los exteriores e interiores. Pero más que nada la exposición ahora tiene un relato que cuenta la historia de Valparaíso a través de los ojos de Lukas y logra integrar mucho mejor su aporte”.

“Nuestra empresa está activa en deportes, educación y cultura y en cada uno buscamos actividades para hacer. Entonces, en cultura y en cada uno de esos ejes buscamos actividades para hacer y estamos aportando en varios proyectos más”, aseguró finalmente.

Por MundoMarítimo