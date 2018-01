La tormenta invernal Grayson llegó a la costa este de Estados Unidos durante la primera semana de enero, y aunque no hay puertos de cruceros cerrados en este momento, sí afectó algunos itinerarios de cruceros, informó CruiseCritic.

Grayson comenzó el miércoles 3 de enero en el sureste de los EE. UU., con precipitaciones de nieve en partes de Florida, Georgia y las Carolinas. Se movió en una noche, intensificándose debido a la "bombogénesis", efecto meteorológico que ocurre cuando el aire frío de la tierra se encuentra con el aire caliente sobre el océano- afectando a Nueva York el jueves 4 de enero.

El mayor problema con los cruceros ha ocurrido en el puerto de Nueva York. El “Queen Mary” de Cunard, retrasó su salida de Red Hook por un día. Originalmente programado para arribar el 5 de enero por la mañana y partir nuevamente en su próximo crucero en la misma jornada, el “Norwegian Breakawy”, recalará en el Puerto de Manhattan más tarde de lo normal y no partirá hasta el sábado 6 de enero a las 3 p.m.

Los pasajeros que arribados a Nueva York el viernes 5 de enero, podrán abordar entre las 6 p.m. y 10 p.m. La naviera está otorgando a los cruceristas un reembolso por el día perdido en forma de crédito a bordo. También se lanzará un nuevo itinerario, aseguraron desde la línea.

Situación por puerto

Jacksonville: “Carnival Elation” arribó al puerto el 4 de enero como se esperaba, sin cambios en su próximo itinerario, aseguraron desde la línea. Todas las operaciones son normales, según los representantes del Puerto de Jacksonville.

Charleston: “Crystal Serenity” recaló en Charleston para pasar la noche en el puerto el 2 de enero. De acuerdo con el encargado de redes sociales, Andy Geller, el buque salió del puerto a las 6 p.m. en lugar de las 10 p.m. el 3 de enero.

“Grandeour of the Seas” de Royal Caribbean hizo su recalada programada en Charleston el 4 de enero, aunque los pasajeros informan que las excursiones en tierra se han cancelado.

“Carnival Ecstasy” mantiene en su itinerario de crucero el 6 de enero, aseguró la línea.

Baltimore: Se encuentra abierto y según un portavoz del puerto "las restricciones de la Guardia Costera sobre los viajes en crucero se levantarán mañana por la mañana, así que estaremos bien". No se esperan cambios para el “Carnival Pride”, que atracará en el puerto el domingo 7 de enero.

Bayona: El puerto de Cape Liberty en Bayona, Nueva Jersey, está abierto. No hay buques programados hasta el domingo, cuando toque muelle el “Anthem of the Seas” de Royal Caribbean. "Hicimos que ‘Anthem of the Seas’ aumentara la velocidad hace un par de días para salir del camino de la tormenta y ahora se encuentra en las Bahamas", señaló una fuente de Royal Caribbean.

Nueva York: El 4 de enero, los funcionarios del puerto hicieron la siguiente declaración: "Actualmente, anticipamos que la tormenta pasará antes de que tengamos problemas con los cierres".

“Queen Mary II” de Cunard estaba programado para zarpar de Brooklyn el 3 de enero. La línea retrasó la salida hasta las 7 a.m. del 4 de enero, y su itinerario señala que arribará a Southampton el 10 de enero, tal como estaba programado originalmente.

“Norwegian Gem” zarpó desde Manhattan el 3 de enero, como estaba previsto. En tanto, el “Norwegian Breakaway” arribará al puerto el 5 de enero a última hora de la tarde, y el primer día del crucero se retrasará hasta el 6 de enero.

Por MundoMarítimo