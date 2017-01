La férrea competencia en el Bío-Bío tiene tres actores multipropósito que no se dan tregua cada año. Puerto Lirquén, primer terminal que movilizó contenedores en la zona, concluyó el 2016 con 5.6 millones de toneladas, con cerca de 143 mil boxes.

Gracias a un nuevo servicio, el puerto tuvo un explosivo crecimiento en contenedores, pasando de 50 mil a 143 mil, siendo el hito principal de esta alza la recalada de la nave MSC Flavia, el primero del tipo New Panamax.

Concentrados en mantener la competitividad y concluir con éxito la ampliación del Muelle 2, que crecerá de 268 a 360 metros de largo, el gerente general de la firma, Juan Alberto Arancibia, conversó con MundoMarítimo.

En contenedores registraron un buen desempeño. ¿Cuál es la situación de la carga forestal?

Somos el principal puerto forestal, con 2.3 millones de toneladas de celulosa. Es el 50% de la región.

¿Cuáles son sus índices de productividad en muelles y patios?

A razón de 65 a 70 contenedores por hora, operando con grúas móviles. Nuestra capacidad de patio es bastante buena, en mejora continua.

Diferenciación

La mayoría de los puertos del país están ampliando sus capacidades. ¿Cómo ven esta “carrera” portuaria entre terminales?

Ha habido todo un desarrollo de las empresas navieras, buscando economías de escala. Todos demandan mayor infraestructura, cosa que no todos los puertos están preparados. Se necesitan equipos de mayor envergadura y alcance. Y también, por otro lado, como tienen un throughput, te requieren mayor capacidad de acopio.

Los puertos estamos invirtiendo. Nosotros 40 millones de dólares para alargar el frente de atraque.

Todos van a tener un frente extenso. Entonces ¿cuál será el elemento diferenciador?

Hay una serie de factores. De primera línea, qué servicio me ofrece el puerto en materia de productividad. En ese caso el equipamiento es clave. A futuro, por ende, deberemos movernos a grúas gantry. También otros servicios de depósitos y transmisión de mensajería. Son indicadores menos visibles, pero es parte de un servicio que un terminal puede dar.

Para la línea naviera también es importante saber dónde puede crecer. En ese sentido, en Lirquén tenemos ventaja. Capacidad de 150 mil metros cuadrados de bodega y 30 has de patio. Tenemos un mix de carga distinto a otros terminales. Si una naviera quiere crecer al doble, acá sí lo puede hacer. No en cualquier otro terminal se encuentra.

¿Cuándo sumarían grúas gantry a su operación?

Estamos embarcados en terminar nuestro plan de inversión de 40 millones, con extensión del muelle, pavimentación y nuevas grúas móviles. Pero tenemos un plan de inversión tentativo para seguir posicionándonos en el ambiente de contenedores, que pasa por tener otro sitio de contenedores con grúas gantry en los próximos tres años.

Accesibilidad

¿Cómo evalúan las condiciones de accesibilidad a Lirquén?

Tenemos una muy buena infraestructura de acceso. A Lirquén se llega por carretera a la puerta del puerto. Con el bypass de Penco, donde contribuimos en la inversión, también se cubrió un tema social de por medio.

¿En el ámbito ferroviario?

Sobresalimos respecto a la competencia. Nuestra ventaja es que no tenemos el Biotrén, solamente líneas de carga. Las celulosas se descargan bajo techo en 70 mil metros cuadrados con desvío ferroviario. Toda la celulosa es punto a punto.

Pero a nivel regional no hay prioridad para a la carga. Las vías son de baja capacidad y la velocidad de los trenes no es la óptima. No se ha tenido una visión de futuro sobre el tema. Con medidas rápidas y de inversión moderada, el tren de carga podría aumentar un 40% su capacidad. Sería muy interesante para atraer nuevos productos.

¿Cómo abordan la tensión laboral de tal manera de no afectar la competitividad?

Nosotros creemos que las relaciones laborales son un elemento crítico y estratégico. El ideal es la conflictividad cero. El desafío es construir acuerdos y resolver en base a la confianza.

Hay una realidad que no nos gusta que es la confrontación producto de ciertas demandas de los trabajadores con el Estado. No son temas con los puertos. Son problemáticas generales.

¿Cómo han evaluado ustedes las trasformaciones en la industria naviera?

Realmente impensada. Uno ve los gráficos de resultados y no entiende cómo aún sobreviven con los niveles de perdida. Eso lleva a producir compras, fusiones. Es una situación ajena a nosotros y normal dadas la situación económica de la empresa, pero tiene repercusiones relevantes, con cada vez menos clientes y más grandes.

¿Pierden capacidad de negociación?

Obviamente los equilibrios cambian. Los terminales están necesitados de invertir para atender los nuevos buques, mientras que por otro lado tenemos clientes cada vez más grandes que te piden bajar las tarifas. Ese equilibrio de mayor inversión, mayores costos y menores tarifas, es una ecuación que no es sustentable en el tiempo.

Por MundoMaritimo