Puerto Coronel aguarda un descenso de un 15% en su movimiento de carga para 2016, totalizando 6,5 millones de toneladas con alrededor de 450.000 TEUs (principal negocio), mientras que para el 2017 proyectan un volumen similar. En este contexto, poseen el mérito de una gran velocidad de transferencia en su muelle, que le permite tener el mejor indicador del país y cuarto de Latinoamérica.

Javier Anwandter, gerente general del operador multipropósito, comentó a MundoMarítimo que hoy anotan una productividad de 92 contenedores hora, cifra obtenida gracias al trabajo en su sitio full container que cuenta con 2 grúas Gantry ZPMC de dedicación exclusiva, las únicas de la Región del Bío-Bío. Además, explicó el plan de desarrollo y cómo se adaptan a un mercado competitivo y dinámico.

Si bien el equipamiento del terminal - además de las Gantry, 3 móviles (1 Gottwald y 2 Liebherr) y 2 estáticas (Liebherr) - les permite lograr buenos resultados en velocidad de transferencia, deben existir otras variables.

A diferencia de los terminales concesionados, nuestro sistema de cobro por muellaje no es por Metro-Eslora-Hora, sino por box. Entonces, se produce un círculo virtuoso, pues mientras sea más productivo no disminuimos ingresos por menos estadía. Nos interesa ser tremendamente productivos.

En el caso de la productividad en los patios, comentan en otros puertos que en la Región no es un tema crítico.

No es relevante porque tenemos el espacio para manejar los contenedores. No es el caso de los puertos de la zona central que tienen espacios estrechos. Contamos con más de 30 hectáreas en el recinto portuario. Además, realizamos la función de depósito y consolidamos el 80% de los contenedores de exportación.

¿Cómo está el mercado regional en el segmento contenedores?

En la región participamos en un 38%. San Vicente un 41 y Lirquén un 17. Es la foto de hoy. El contenedor va a seguir creciendo. Se vino a instalar en forma importante hace 10 años. Tasas de crecimiento cercanas al 10%, salvo los dos últimos años. En el mediano plazo se va a revertir. La carga break bulk tiende a meterse más en la carga de contenedores.

Por eso ustedes fueron agresivos y adquirieron grúas Gantry

Estamos moviendo contendores hace 5 años. De 0 a 100 pasamos muy rápido. Fue una apuesta del directorio (Arauco, Ultramar y Belfi). Al ser un tercer competidor, debíamos entrar con infraestructura que moviera la aguja. El 2005 se tomó la decisión, el 2007 se inició la construcción del muelle y el 2009 concluyeron las obras. El 2013 tomamos el liderazgo en la zona y el 2014 salimos tercero a nivel país (ranking Cepal, tras San Antonio y Valparaíso).

Crecimiento en capacidad

En el Bío-Bío la competencia es alta en los tres segmentos: contenedores, break bulk y graneles. Con operadores de distinta naturaleza: privados, concesionarios, multipropósito, especializados en un área, entre otras características.

Por lo mismo, Coronel ya anunció que invertirá CH$7.500 millones en 2017 en repavimentación de distintas zonas de trabajo al interior del puerto con el objetivo de mejorar la seguridad, además de la renovación de equipos. En el largo plazo proyecta la extensión de Muelle Sur, para aumentar capacidad de transferencia y atender naves de gran tamaño. Y el monto es parte del plan de inversiones activado en 2013, con el fin de atender nuevas cargas y de sectores productivos no tradicionales para la zona, como salmonero y frutícola.

Todos los puertos de la Región están buscando nuevas cargas, en especial de importación, y declaran que tienen capacidad para crecer. ¿En qué se diferencian ustedes? Puerto Coronel tiene un potencial de crecimiento en torno al 50% de su capacidad instalada. Tenemos espacio ocioso y nuestros muelles tienen ocupación baja, por ende sin mayores inversiones podemos recibir más carga, en especial de importación. Nuestra gran ventaja es que somos un puerto que desde su concepción fue diseñado para no interferir con la ciudad. La conectividad es muy buena y no tenemos un impacto con la ciudad en materia de vías de acceso. No cruzamos por ningún sector habitado. En términos ferroviarios, en tanto, contamos con una vía doble que nos conecta con Concepción.

Listos para buques de 400 metros

Anwandter, quien además fue gerente de Operaciones de TPS Valparaíso, se refiere a las transformaciones en la industria naviera: “un fenómeno que hemos visto con varias navieras en los últimos años ha significado que los buques crezcan. El volumen no va a cambiar, el comercio exterior no va a variar por las fusiones. Lo que sí es que hay estar preparado para naves más grandes”.

También hay beneficios. El ejecutivo explica que “entre atender 3 buques con 1.000 TEUs, en vez de 1 de 3.000, es mejor atender uno. El sistema es mucho más eficiente con buques más grandes. Es la tendencia natural”.

-¿Todo esto le complica la vida a Coronel?

No nos complica. Los terminales se están preparando para estos megabuques. Quien no está preparado para atender uno de 366 metros (de eslora) queda afuera. Y todos los terminales de contenedores están orientados a esto. En ese sentido, hay que destacar lo ágil que han sido los puertos privados y concesionados para para estar preparados. Hace 15 años atrás todos hablamos de buques de 250 metros, pero al cabo de unos años las grúas están quedando obsoletas.

-¿Y para manejar peaks de movimiento de carga, es decir atender altos volúmenes en cortos períodos?

Para los terminales que tienen una ocupación muy alta, esto es complejo. En el caso de nosotros, no tenemos dificultad, porque tenemos el espacio. Un puerto más chico y concentrado, es más complejo atender un buque con 3.000 boxes.

Ya recibimos un buque de 366 metros. Ya lo hemos tenido varias veces. Si nos ponen un buque de 400, también lo podemos recibir. Estamos preparados.

