Qué es el Big Data y por qué la industria naviera lo necesita

En la era digital hay una delgada línea entre la información necesaria y demasiada información. Se ha vuelto difícil reconocer la diferencia entre lo realmente relevante y lo superfluo. Pero, una vez hecha la distinción, está el problema de ‘cómo/para qué uso esto’. Big Data es más que un montón de números y cifras, es recopilar información proveniente de múltiples fuentes para hacer predicciones y tomar decisiones en tiempo real para mantener la fluidez de la cadena logística.

Al principio este concepto puede parecer confuso, pero en realidad es bastante útil para visualizar un área de interés específica. Por ejemplo, imaginemos a un freight forwarder que necesita calcular cuántos TEUs fueron transportados en una ruta puntual durante un determinado periodo de tiempo. Big Data le ayudará a tomar la información disponible y separar los datos que necesita analizar para obtener las métricas precisas para resolver la problemática en cuestión.

Soluciones precisas

Es fácil perderse en un mar de números e información, por lo tanto el primer paso para acercarse a la Big Data es determinar qué se quiere lograr con su uso: reducir costos; aumentar ingresos; optimizar tiempos de tránsito, etc. Para Xeneta blog, plataforma especializada en análisis y reporteo sobre la industria de transporte marítimo, la analítica de datos de transporte marítimo es el próximo gran paso en la solución de problemas y mejora de rentabilidad para la industria.

Todos bien sabemos que la industria necesita renovarse, algo que haga fluir nuevamente la sangre en las debilitadas venas de la industria que la soberferta ha abatido. Y quizás Big Data sea precisamente esa inyección de adrenalina que la industria necesita. Sin embargo, antes de dar el primer paso, es importante separar la data tradicional de la Big Data. La data tradicional está compuesta, básicamente, por información de contabilidad como costos de combustible, tiempos de tránsito, sueldos, seguros, ingreso por TEU, tarifas de TEU. “La data no tradicional es data sensible al tiempo –reportes de clima, demoras en el tráfico, huelgas portuarias, reparaciones inesperadas. Además se trata de volúmenes de data extremadamente extensos generados por sensores, GPS, identificación por radiofrecuencia y sistema de manejo de tráfico. Si la Big Data puede ayudar a solucionar un inconveniente inesperado o evitar un problema gracias a la prevención, entonces todo el dinero ahorrado se va directamente a la rentabilidad”, explica el artículo.

Al infinito y más allá

No toda la data no tradicional es cuantificable. Problemas como cambios en el clima o demoras en los puertos a causa de huelgas no se pueden resolver con cifras de un GPS, pero sí la Big Data puede ayudar a encontrar una solución usando esa infomación. Por ejemplo, utilizando la información provista por el GPS se puede redireccionar una embarcación o un camión, para evitar retrasos en los tiempos de entrega, pérdida de combustible, etc.

Cuando se utiliza correctamente, la Big Data permite tomar una decisión intuitiva y convertirla en una realidad cuantificable y viable. La Big Data incluye tanto información interna como externa, y la combinación de ambas es la receta mágica que puede producir una infinidad de soluciones que satisfagan tantas necesidades como navieras y clientes haya.

Por MundoMaritimo