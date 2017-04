Puertos peruanos invertirán más de US$ 148 millones durante el 2017

El sector portuario de Perú estima una inversión público privada de US$ 148 millones para este año, en iniciativas orientadas a mejorar sus facilidades en infraestructura y equipamiento portuario a nivel nacional, informó la Autoridad Portuaria Nacional (APN).

El puerto del Callao, mediante los terminales Muelle Norte y Muelle Sur, sumará una inversión de US$ 33 millones, distribuida en la rehabilitación del muelle 7 (US$ 12,7 millones) y adquisición de equipamiento adicional (US$ 9,8 millones) complementario de carga a granel y general en el terminal nortino. Por su parte, en el sur se enfocará en la “ampliación de garitas y aforo, así como un patio de contenedores, con un gasto de US$ 11,8 millones”, anunció APN.

El Terminal Portuario de Chancay protagonizará la mayor inversión del año con US$ 95 millones, mientras que el Terminal Portuario General San Martín aportará con US$ 12.1 millones. El primero potenciará su servició logístico con una nueva área de 800 hectáreas, mientras que el segundo fortalecerá las exportaciones metálicas y cemento de la región, donde operan Aceros Arequipa y Cementos lnka.

En el norte del país sudamericano, en Paita, la inversión ascenderá a los US$ 7.5 millones para la rehabilitación del muelle espigón.

Respecto a la inversión privada a futuro, a través de Proinversión, APN informó que se adjudicará el Terminal Portuario de Salaverry (La Libertad) y se avanzará en la modernización del Terminal Portuario de Ilo (Moquegua) para la exportación de minerales y bienes a granel, que implicarán una inversión conjunta de US$ 454 millones.

Por MundoMaritimo