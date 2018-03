Puerto Valparaíso estudia uso portuario o mixto para terreno del fallido proyecto Mall Plaza

El gerente general de EPV, Gonzalo Davagnino, se refirió en el diario El Mercurio, al posible destino del terreno en la zona de Barón, donde se iba a levantar el proyecto comercial de Mall Plaza, el cual resultó inviable luego que a fines de 2017 la Corte Suprema declarara ilegal un permiso que otorgó la Dirección de Obras de la Municipalidad de Valparaíso. El ejecutivo, reveló que están estudiando un nuevo destino para ese paño, el que podría tener un uso netamente portuario o mixto, es decir, que incluya actividades recreativas.

Pese a que el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, está interesado en el terreno, EPV buscará su propio camino. Sobre la opción de uso mixto, el gerente explicó que "históricamente Barón era un terminal portuario y con el correr de los años tuvo un uso lúdico. Se desarrollaban actividades donde la ciudad accedía al puerto".

El proyecto definitivo podría conocerse durante el primer semestre, con el respaldo del nuevo directorio de la compañía, que aún no es designado por el Gobierno. Mientras tanto una auditoría definirá exactamente la indemnización que debería recibir Mall Plaza por el fin anticipado del contrato con el puerto para levantar el centro comercial. En enero pasado, la estatal había estimado esta cifra en cerca de US$ 9,5 millones.

Davagnino indicó a El Mercurio que no se cierran a ninguna opción para defender el patrimonio del puerto, pero aseguró que no están embarcados en ninguna acción judicial para cobrar, por ejemplo, ese dinero al municipio. Tampoco la alcaldía de Sharp se presentará a alegar ante la Corte Suprema el fallo que declaró ilegal el permiso de obras al grupo Plaza.

Tren rápido

EPV también está apoyando el Tren Valparaíso Santiago (TVS) de alta velocidad, cuya inversión de US$ 1.600 millones fue presentada en enero por el consorcio chino-chileno integrado por China Railways Group Limited, Sigdo Koppers y Latinoamérica Infraestructura. Una obra que se desarrollaría a través de la Ley de Ferrocarriles y sería costeada por los privados.

En esta temporada llegaron solo 19 cruceros a Valparaíso, la mitad de los que deberían haber recalado. Pero Davagnino aseguró que los operadores de ese sector quieren regresar a la ciudad, pues los turistas se lo están solicitando. De hecho, existe un acuerdo de unidad entre concesionarios portuarios, trabajadores y el municipio para garantizar las condiciones que permitan reactivar a esta industria.

Según el ejecutivo de EPV el terminal de pasajeros VTP del grupo Agunsa no corre riesgo de ser demolido como lo han pedido organizaciones ciudadanas, que indican que el fallo de la Suprema sobre Mall Barón tiene efectos en ese recinto igualmente. Junto a Agunsa, la empresa impulsa un terminal destinado a la atención de pasajeros, con inversiones que irían entre los US$ 25 millones y los US$ 40 millones.

Además, Puerto Valparaíso sigue impulsando el Terminal 3 (T3) en el sector de Yolanda, que costaría de US$ 1.100 millones a US$ 1.200 millones, menos que los casi US$ 3.400 millones en que se valoriza el mega puerto de San Antonio.

De todos modos, Davagnino comentó a El Mercurio que en la zona central existe holgura para el movimiento de carga para otros 10 a 15 años. Ello, especialmente si además de las actuales concesiones portuarias de la V Región se añade Terminal Cerros de Valparaíso (TCVAL).

El puerto de Valparaíso tiene una capacidad de carga de nueve millones de toneladas anuales. Para 2018 proyecta movilizar de 12 a 12,5 millones de toneladas, superando las 11,8 millones de toneladas del año pasado.

Por MundoMarítimo