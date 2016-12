Puerto de Colonia Aquino y ramal C25 interesan a privados en Argentina

Carlos Blas, delegado coordinador de la unidad Plan Belgrano en Formosa- Noreste de Argentina-, informó sobre el interés de empresas privadas para la reconstrucción del Ramal C25 y la construcción de un puerto de aguas profundas operable todo el año en Colonia Aquino, debido a la poca participación de Formosa en las principales obras de infraestructura y logística y por la delegación Formosa del Plan Belgrano.

El delegado explicó que “la obra contempla la reconstrucción del ramal férreo desde Embarcación hasta Formosa con 4 nodos de cargas ubicados en Ing. Juárez, Lomitas, Ibarreta, Pirané y un gran centro polimodal de logística de cargas en la ciudad de Formosa. La obra tiene un plazo de ejecución de 36 meses, con una inversión de U$S293 millones para las obras principales y que también implicarían unos U$S280 millones más en obras complementarias, es decir US$573 millones en total.

Necesidad de obras logísticas

Esta propuesta por parte del empresariado, se debe a las gestiones que en conjunto, Carlos Blas, hizo con el respaldo del Senador Luis Naidenoff en su reclamo ante el gobierno a través del ministro José Cano, y los ministros de infraestructura y del Interior, acerca de la necesidad de estas obras logísticas.

Carlos Blas indicó a El Comercial que: “Es de recordar que cuando llegamos al gobierno nacional nos encontramos con la frustrante realidad de que el ramal C25 y el puerto de Colonia Aquino, no estaban incluidos en la recuperación del Belgrano Cargas o en el plan de obras de puertos, en ambos casos obras de infraestructura tan fundamentales como emblemáticas para que Formosa y su producción puedan tener un complejo ferroportuario funcional, que a su vez sea capaz de conectarnos a la hidrovía Paraguay- Paraná”.



En contrapropuesta las empresas proponen 30 años de exclusividad en el manejo del complejo ferroportuario, lo que será evaluado en la negociación.

Más empleo

Blas Hoyos destacó el efecto positivo en materia de generación de mano de obra y valor agregado en origen con que impactará este proyecto en cada pueblo del interior que se encuentran sobre el trazado original del Ramal C25, que fue columna vertebral del desarrollo de nuestra la provincia. Solamente. La obra demandará 200 durmientes por kilómetro, es decir, un total de 140.000 durmientes en total que podrían ser provistos por talleres de microempresarios de los distintos pueblos de la ruta 81.

Insistió sobre las ventajas por el abaratamiento el costo del flete por tonelada y por kilómetro, lo que representa un 20% en caso de pluvial, o de un 45% en el caso del ferroviario respecto del flete por camiones.

Hidrovía Paraná - Paraguay

“Es invaluable el impulso que representará para Formosa poder insertarnos en la Hidrovía Paraná Paraguay y el corredor bioceánico para que nuestros productores puedan tener acceso a puertos de ultramar tanto en el Pacífico como en el Atlántico”, comentó el delegado.

Cabe recordar que Ferronaval S.R.L., es una firma de origen mexicana asociada a Ferrovias Del Bajio S.A. de CV (México) y contará con inversiones de este país Latinoamericano y de sus socios de Australia, lo que incluye una cartera de inversión importante entre las cuales se encuentran las firmas (innovative shipping group international pty ltd, track speck, abb, all triavasa, people and trains).Además Ferronaval es una empresa operadora de logística ferroviaria.

Por MundoMarítimo