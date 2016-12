Puerto de Arica celebró sus 50 años en evento de camaradería

Como broche de oro a las celebraciones de los 50 años del Puerto de Arica, las antiguas generaciones de portuarios se reunieron junto a los actuales trabajadores para compartir en un evento de camaradería que estuvo plagado de recuerdos, anécdotas y reencuentros.

La actividad, organizada por Empresa Portuaria Arica, como clausura de las actividades de los 50 años del puerto, permitió que los ex portuarios se reencontraran, pudiendo compartir antiguas vivencias junto a las nuevas generaciones, quienes conocieron la forma de operar en los inicios y la evolución del terminal a lo largo de los años.

Evolución del Puerto

La bienvenida estuvo a cargo del Gerente General de Empresa Portuaria Arica, Iván Silva Focacci, quien recordó que la génesis de las actividades era precisamente destacar la evolución del puerto, siempre bajo el permanente compromiso de los trabajadores que han estado conscientes de la importancia estratégica del terminal.

“Durante todo el año hemos desarrollado actividades para destacar esta fecha, convencidos de que era necesario reconocer a quienes aportaron con su esfuerzo desde el inicio de las operaciones portuarias, las que sin duda, eran mucho más complejas que las de hoy”, sostuvo Silva Focacci.

Posteriormente, se presentó un video que recopiló la historia del puerto con testimonio de los ex administradores y ex trabajadores en distintas épocas, para cerrar la ceremonia con la entrega de reconocimientos.

Palabras de sus representantes

A nombre de las mujeres ex portuarias, Pency Hip, destacó el rol que hoy cumplen al interior del puerto, afirmando sentirse orgullosa de ver el lugar que han ganado en aportar al desarrollo del terminal.

“Anteséramos muy pocas mujeres hoy son muchas, pero lo más importante es que están involucradas 100 % en los procesos para hacer más grande a nuestro puerto. La familia portuaria reunida es hermoso”, afirmó emocionada.

A nombre de los ex portuarios, Carlos Arias, recordó el proceso de evolución de las relaciones laborales en el puerto, destacando las conquistas que se alcanzaron, muchas de las cuales se mantienen hasta hoy.

Finalmente, el presidente de Puerto Arica, Francisco Javier González, sostuvo que el encuentro con los ex portuarios tiene mucho significado “durante meses trabajamos en la tarea de contactar y ubicar a los ex trabajadores. Y hoy culminan las actividades reuniendo a dos generaciones, en esta suerte de posta que llamo yo, donde cada una de las personas que estáaportó con un granito de arena a la consolidación del puerto de Arica. Estamos felices de poder celebrar junto a los ex portuarios”, apuntó.

Recordó que “El puerto de Arica está hoy con un carga de trabajo muy al límite, con un permanente compromiso de los trabajadores por hacer cada día más grande a esta empresa”, concluyó.

La actividad culminó con una presentación artística y la entrega de testimonios por parte de los ex trabajadores.