Preparan opciones para continuar proyecto de navegabilidad del río Magdalena

El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y director encargado de Cormagdalena, Luis Fernando Andrade, señaló que “no tenemos seguridad de que Navelena pueda llevar a cabo el proyecto”, informó El Heraldo.



Esto luego de la negativa del Banco Sumitomo de participar en la financiación del proyecto de Asociación Público Privado (APP) adjudicado a Navelena desde el 2014 para garantizar, de manera permanente, la navegabilidad por el río Magdalena.



Ante este duro revés, sin embargo, señaló que en Cormagdalena, está preparados para asumir las obras que garanticen el dragado y la navegabilidad del río Magdalena, afirmó.



Andrade señaló que el próximo 22 de febrero es el último plazo para dar curso al proyecto, continuar con las actividades en la vía y solucionar definitivamente la proyección del dragado de la principal vía fluvial de Colombia, con o sin Navelena.



Cabe señalar que Navelena cuenta con una participación accionaria del 87% de la firma brasileña Odebrecht, la que fue denunciada internacionalmente e investigada por la Fiscalía General de la República por presuntos sobornos para acceder a contratos. Hecho que finalmente alejó del proyecto al Banco Sumitomo.



El camino a seguir



Andrade comentó que le pedirán al consorcio que explique “cómo van a sacar adelante el proyecto y con quién, y, pues si no tenemos una respuesta satisfactoria de aquí a esa fecha, nos tocaría declarar la caducidad, que es lo que no queremos, para no demorar la obras”.



En el actual escenario, la probabilidad de que Navelena consiga un cierre financiero después del escándalo de corrupción en el que está inmerso Odebrecht son casi nulas. Por ello, la salida que tendrían es la cesión de todas las acciones de la empresa brasileña y tocar nuevas puertas de entidades financieras.



El presidente de Navelena Jorge Barragán, señaló que “los nuevos accionistas que lleguen a Navelena pueden tener su propio esquema de financiación”, al referirse al cierre financiero sin el respaldo del banco japonés.



Opciones



Andrade afirmo que “de todas formas estamos preparados por si Navelena no trae una alternativa y procederíamos a abrir una contratación de una obra pública de Cormagdalena de todas las actividades de dragado, para asegurar la navegabilidad entre Barraanbermeja, Barranquilla y Cartagena por el canal del Dique”.



Agregó que mientras tanto estaremos haciendo los trámites de la nueva App, que ya la tenemos estructurada”. Esto, explicó, puede tardar en adjudicarse un año mientras cumple con los requisitos para la aprobación del Ministerio de Hacienda y del Departamento Nacional de Planeación de la nueva concesión.



Por MundoMaritimo