Portuarios se reúnen con diputado José Antonio Kast en TPS Valparaíso

Más de dos años ya han pasado desde que los dirigentes agrupados en la Coordinadora Marítima Portuaria de Valparaíso y la Confederación de Trabajadores Portuarios de Chile (Cotraporchi), solicitan una solución para el conflicto del aforo de cargas limpias, tarea que no se ejecuta en el Terminal Pacífico Sur Valparaíso (TPS), en una acción que califican como discriminatoria por parte de la Empresa Portuaria Valparaíso.



Es por ello que el diputado José Antonio Kast, durante la mañana de este 30 de enero llegó hasta el puerto de Valparaíso, con el fin de reunirse con los representantes de las mencionadas organizaciones sindicales portuarias y escuchar sus demandas. El encuentro, que duró cerca de una hora, tuvo lugar en el edificio de gerencia de TPS.



Tras su término, el parlamentario sostuvo que “hay una discriminación respecto de lo que ocurre en el Puerto de Valparaíso versus otros puertos. Yo no puedo solucionar el problema hoy día pero quiero empezar a estudiar el tema. Debo empezar a tener más reuniones con la Empresa Portuaria, con su presidente (Raúl Urzúa), con Aduanas, con el ministro de Transportes (Andrés Gómez-Lobo) y también con la concesionaria ZEAL (Zona de Extensión y Apoyo Logístico) porque hay situaciones que se previeron de una manera y actualmente están ocurriendo de otra”.



El ex militante del partido Unión Demócrata Independiente, señaló que “tenemos que defender a los trabajadores, quienes están en una situación compleja porque el empleador en este caso TPS podría darles una remuneración que es mayor que la que hoy día le pueden dar arriba en ZEAL”, consignó.



Igualdad de condiciones



A su vez, Kast emplazó a los diputados y senadores de la zona, al intendente de la región de Valparaíso, Gabriel Aldoney, y a todas las autoridades ejecutivas. “Tienen que apersonarse y darse cuenta de que la discriminación es lo peor para la libertad. A mí me interesa el libre comercio, soy partidario de una economía social de mercado pero esa se desarrolla en la medida que las condiciones sean iguales para todos. Y aquí, hasta donde he podido ver, las condiciones no son las mismas para unos y otros”, apuntó.



A su turno, el presidente de Cotraporchi y vocero de la Coordinadora Marítima Portuaria de Valparaíso, Sergio Baeza, profundizó sobre la reunión que sostuvieron junto al diputado Kast. “Primero le hicimos saber los inconvenientes que la Empresa Portuaria tiene con los trabajadores portuarios de Valparaíso al no reconocer nuestra labor. Y segundo, le manifestamos que antes movíamos diariamente 80 trabajadores a un valor de CH$45.000 el turno; los trabajadores eventuales pasamos un año muy difícil, pocos turnos y naves, por lo que ellos fueron los que más sufrieron con el asunto de los aforos”, finalizó.



Por MundoMaritimo