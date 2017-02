Portuarios de Valparaíso retrasan atención de cruceros en protesta por cargas limpias

Pasadas las 9 horas de este 15 de febrero, los trabajadores de la Coordinadora Marítima Portuaria de Valparaíso se tomaron el acceso principal del Terminal Pacífico Sur Valparaíso (TPS), en señal de protesta por la negativa por parte de la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) a realizar aforos de cargas limpias en las instalaciones de TPS. La manifestación afectó la normal atención de los pasajeros de los cruceros “Crown Princess” y “Costa Luminosa”.

El presidente del Sindicato de Estibadores y de la Confederación Marítima de Chile (Comach), Roberto Rojas, explicó que la decisión de no atender los cruceros recalados en el puero: “la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV) no ha querido dialogar con nosotros respecto al aforo de las cargas limpias. Por eso, los trabajadores han tomado la determinación de no empezar a atender los buques de pasajeros”, consignó.

Agregó que “Entendemos que hay una agenda de trabajo donde se van a ver varios puntos. Y el último de ellos, cuatro de cinco, es el tema de los aforos. Y a nosotros no nos interesan los puntos anteriores al nuestro –que son de negocios-, el importante es el que tiene que ver con el empleo y la precariedad de los trabajadores. Por tanto, queremos que ese sea el primero de todos a tratar y que tienen que solucionar antes de marzo”.

También se refirió a la movilización de esta jornada el presidente de la Confederación de Trabajadores Portuarios de Chile (Cotraporchi) y vocero de la Coordinadora Marítima Portuaria de Valparaíso, Sergio Baeza, quien acusó de “discriminación” por parte de EPV al restringir el aforo de cargas limpias en el sector de la ZEAL . “Todos sabíamos lo que iba a pasar. Se lo advertimos al intendente (Gabriel Aldoney) y las muchas autoridades que han venido a escuchar nuestras demandas. La única alternativa que nos queda como portuarios es parar el buque de pasajeros porque la Empresa Portuaria ha tenido una discriminación con nosotros”.

En la misma línea, el dirigente sindical aclaró que “acá no tiene nada que ver TPS, somos los trabajadores portuarios los que estamos velando por nuestro trabajo, luchando por el aforo de las cargas limpias. Ya lo hemos dicho en otras oportunidades: nos tiene preocupados que el Puerto de Valparaíso sea el único de Chile donde no se pueda aforar”.

Desde TPS



Por su parte, el gerente general de TPS, Francesco Schiaffino, se mostró sorprendido con al cese de actividades que respectan exclusivamente a la atención de los cruceros internacionales. Señaló que la movilización se dio de “manera sorpresiva” y que se generó debido a un conflicto que viene hace bastante tiempo, el de las cargas limpias. Nosotros lamentamos lo que pasó. Esta no es la forma de solucionar los problemas, no concordamos con la actitud de bloquear el acceso y restar servicios. Estamos muy preocupados por la imagen de Valparaíso”, expresó Schiaffino.

Término de la movilización

Finalmente, la movilización terminó al cabo de tres horas, luego de que el gerente general de EPV, Gonzalo Davagnino, sostuviera una reunión con los dirigentes portuarios.

“Decidimos poner término a la movilización ya que la empresa portuaria, representada por su gerente, se comprometió a iniciar una mesa de trabajo con nosotros durante los primeros días de marzo y en la cual se abordará sólo el tema de las cargas limpias, con el fin de buscar una solución”, concluyó el presidente de la Cotraporchi.

EPV



Por su parte la empresa portuaria Valparaíso, mediante un comunicado señaló “lamentar profundamente la situación”. La empresa precisó además que el bloqueo a la puerta de acceso al Terminal 1 “afectó el normal traslado de un número acotado de pasajeros entre los cruceros y el Terminal de Pasajeros VTP. El flujo de camiones con cargas hacia los terminales, en tanto, no se vio interrumpido”.



Además la empresa confirmó que tras gestiones encabezadas por su gerente general, Gonzalo Davagnino, se superó la contingencia y “se acordó fijar una nueva reunión durante la primera semana de marzo en la cual se abordarán temas laborales y sociales que puedan afectar a los trabajadores”.



Junto con reiterar nuevamente el episodio que “daña la imagen de Puerto Valparaíso y la actividad turística en pleno desarrollo de la temporada de cruceros” la empresa realizó una invitación a los trabajadores para “agotar las instancias de diálogo y cuidar la paz social que históricamente ha sido un atributo reconocido de su sistema portuario”.



Por MundoMaritimo