Paraguay busca adherirse a Bolivia en proyecto de tren bioceánico

El presidente de Paraguay, Horacio Cartes, firmará el 2 de enero un memorándum de entendimiento con su homólogo de Bolivia, Evo Morales, para adherirse al proyecto del Corredor Ferroviario Bioceánico Central. La carta de intenciones pretende consolidar la construcción de un ferrocarril complementario en el tramo Robore (Bolivia) y Puerto Carmelo Peralta (Paraguay) para unirse al corredor bioceánico central. Este anuncio se suma a otros avances en proyectos viales que tienen en agenda, como la Hidrovía Paraguay-Paraná.

“El 2 de enero se efectuará la firma del memorándum de entendimiento con Paraguay, lo cual está confirmado”, dijo el embajador de Bolivia en Alemania, Jorge Cárdenas, en una entrevista con diario La Razón de Bolivia.

El trazo inicial de ese proyecto comienza en el Puerto de Santos (Brasil), pasa por territorio boliviano y concluye en el Puerto de Ilo (Perú), uniendo el Atlántico con el Pacífico. Paraguay, Uruguay y Argentina también tienen la posibilidad de integrarse al proyecto.

La inversión para ese proyecto alcanza a US$14.000 millones y Alemania, China e India están interesadas en financiarla, según autoridades bolivianas.

Hidrovía Paraguay-Paraná

El embajador de Paraguay en Bolivia, Julio César Vera, señaló el 20 de diciembre que es urgente optimizar la hidrovía Paraguay-Paraná para lograr un tránsito barato y fluido de los productos de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, países que comparten ese sistema fluvial.

El proyecto de la hidrovía Paraguay-Paraná establece la construcción de un canal navegable por los ríos Paraguay, Paraná, y algunos de sus afluentes, con el objetivo de que puedan pasar barcazas con grandes volúmenes de carga los 365 días del año.

La Hidrovía Paraguay-Paraná articula una estrategia de transporte fluvial a lo largo del sistema hídrico del mismo nombre, en un tramo comprendido entre Puerto Cáceres (Brasil) en su extremo Norte y Puerto Nueva Palmira (Uruguay) en su extremo Sur.

Proponen ente rector plurinacional

El Embajador de Paraguay en Bolivia consideró que por el retraso de algunos países, el tema de la hidrovía es todavía una “asignatura pendiente”, al revelar que la Comisión Intergubernamental de la Hidrovía se reúne de vez en cuando y, por tanto, el avance no es muy significativo.

“Somos cinco países, de los cinco, cuatro hemos internalizado los protocolos que fueron firmados en el contexto de la hidrovía y Argentina hasta hoy no pudo vencer la resistencia interna y no ha podido internalizar los protocolos, y eso nos crea dificultades porque cuando va una barcaza o un tren de barcazas de bandera boliviana, paraguaya o brasilera, al ingresar a territorio argentino no rigen los protocolos firmados”, puntualizó.

El embajador indicó el mejor camino para esa hidrovía sería formar un ente plurinacional con participación de representantes de los cinco países, con un consejo de administración, que designe un comité ejecutivo, con un presidente y cuatro directores adjuntos. Consideró que esa tarea no costaría más de US$220 millones, que se recuperarían con el cobro de peajes a los usuarios de la hidrovía Paraguay-Paraná.

