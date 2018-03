Durante la jornada del miércoles se realizó la audiencia final de la causa que se inició hace tres años por un requerimiento que presentó la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en contra de las navieras NYK, CSAV, MOL, K-Line, Compañía Marítima Chilena (CMC, ex CCNI) y Eukor.

La acusación que desató el proceso apunta a que las mencionadas navieras habrían adoptado y ejecutado, entre 2000 y 2012, acuerdos consistentes en la asignación de zonas o cuotas de mercado, manteniendo en el tiempo las tarifas por los servicios prestados a determinados fabricantes o concesionarios de marcas de vehículos para el transporte marítimo de los autos a Chile.

Participaron además en los alegatos Subaru e Hino como terceros coadyuvantes de la FNE.

Según Radio Biobío, la FNE pidió multar a Eukor US$28,6 millones; mientras que para CCNI, K-Line y MOL, se pidió alrededor de US$14, 3 millones para cada una, más el pago de las costas. Mismo monto, pero sin costas, fue solicitado para NYK, segunda empresa en delatarse, tras CSAV que se eximiría de sanción.

En la audiencia, el jefe de la división de litigios de la FNE, Víctor Santelices, sostuvo que “el mantener un determinado cliente por parte de algunas de las navieras del servicio conjunto para ser servido el transporte por parte del consorcio, beneficiaba a todas las navieras y, por el contrario, el hecho de perder alguna cuenta relevante, aunque no lo fuera por parte de algunas navieras, también provocaba un detrimento económico en cada una de ellas”.

El abogado al referirse al proceso señaló que "si bien hemos navegado por aguas tormentosas, hemos llegado a buen puerto. Y ese buen puerto es la acreditación de las conductas que hemos sostenido en el requerimiento" y destacó la complejidad del proceso, ya que "están involucradas prácticamente todas las navieras que prestan servicio hacia Chile y no hay oferta alternativa para efectos de este servicio".

Acusados

Sobre las multas solicitadas, el abogado de NYK, Benjamín Grebe, una de las empresas beneficiadas con la delación compensada junto con CSAV (primera delatora), sostuvo que "no me parece justo (...) que, respecto a las demás empresas involucradas que no delataron y no cooperaron, se solicite una multa exactamente igual a la de mi representada". Esto, aludiendo a que CCNI, KLine y Mitsui fueron sancionadas con igual monto, más costas.

Sobre la participación de la otra naviera involucrada, MOL, su representante, Claudio Lizana señaló que "nosotros somos como el hermano pobre de esta colusión. No tenemos ningún sentido (de participar). Lo que más me llama la atención es el hecho de que la Sudamericana arriesgue todo para coludirse con alguien que participa con el 0,4% del mercado. No hace sentido".

Por su parte la abogada de K-Line, María Isabel Díaz, acusó falacias por parte del persecutor e inconsistencias en las delaciones. Mientras que el defensor de Eukor, Javier Velozo, señaló que la FNE “extremó esfuerzos” para involucrar a su representado por no cuestionar la licitud del servicio conjunto de transporte Shin Nansekai, compuesto por cuatro navieras, y subrayó que sólo en dos cuentas que involucran a Eukor se daría el esquema de “invitación” al respeto de contratos.

“No hay alzas de precios durante el periodo sospechado. Hay o disminuciones en los precios a través de los años o una estabilidad de los precios. No pueden los competidores estar tratando de intervenir esos contratos o arrebatarlos, se requiere una invitación y en esa estructura descrita por la fiscalía en su requerimiento es totalmente distinta a lo delatado”, señaló.

Por su parte la representante de la CSAV, José Miguel Huerta, adujo inconsistencias por parte de la FNE en los periodos en que acusó a la empresa de coludirse.

Hino y Subaru

También se discutió en la ocasión las peticiones de Subaru e Hino, marcas que acusan haber sido afectadas por las navieras, ya que, según sus defensores, no pudieron optar a mejores precios de flete.

Sobre el punto anterior, José Miguel Huerta, representante de CSAV, señaló que "Subaru e Hino eligieron un camino procesal equivocado. Su solicitud es extemporánea, puesto que se planteó cuando ya se había concluido la etapa de discusión en este proceso".

Cabe recordar que, a fines de febrero, la Comisión Europea impuso una multa de US$487 millones a CSAV y a K-Line, MOL, NYK y Eukor por prácticas contrarias a la competencia en el transporte marítimo de vehículos.

Por MundoMarítimo