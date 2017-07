El Grupo MSC, se unió como uno de los trece miembros fundadores de la "Global Industry Alliance" (GIA), iniciativa desarrollada bajo el marco de GloMEEP, un proyecto conjunto del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Organización Marítima Internacional (OMI) destinado a apoyar a los países en desarrollo en la implantación de las medidas de eficiencia energética para el transporte marítimo.

La GIA en particular, apuntará a apoyar las acciones emprendidas por el sector marítimo y sus industrias para un futuro con bajas emisiones de CO2. En conjunto, sus integrantes identificarán y desarrollarán colectivamente soluciones innovadoras para abordar los obstáculos comunes a la adopción e implementación de tecnologías de eficiencia energética y operacionales. Para ello se centrará en una serie de áreas prioritarias, incluyendo tecnologías de eficiencia energética y buenas prácticas operacionales, combustibles alternativos y digitalización.

Entre las actividades que la alianza podrá emprender o promover, se incluirán: la investigación y el desarrollo; presentación de avances en el desarrollo de la tecnología y de iniciativas positivas del sector marítimo; foros de la industria para fomentar un diálogo mundial de la industria; y la ejecución de actividades de implementación de capacidades y de intercambio de información.

El GIA fue oficialmente inaugurado este 29 de junio, en una ceremonia de lanzamiento celebrada en la sede de la OMI, organismo especializado de las Naciones Unidas. El lanzamiento se celebró al margen de la primera reunión del Grupo de Trabajo Intersesional de la OMI sobre la reducción de las emisiones de GEI de los buques. MSC estuvo representado por Claudio Bozzo, director de Operaciones, en la ceremonia de lanzamiento y durante la actividad del grupo de trabajo.

Iniciativas de MSC

Diego Aponte, presidente y CEO de MSC, dijo: "Estoy muy orgulloso de confirmar la participación de MSC en esta iniciativa que consideramos extremadamente importante, tanto para nuestras divisiones de carga como de pasajeros".

"Como empresa líder internacional, es nuestra responsabilidad asumir un papel activo en el diálogo internacional sobre políticas y fortalecer aún más nuestra colaboración con la OMI y sus integrantes", afirmó Aponte.

Agregó que "nuestra estrategia se centra en la mejora continua de nuestro desempeño ambiental. Creemos firmemente que esta iniciativa liderada por la OMI puede tener un impacto tangible en el desempeño a largo plazo de la sostenibilidad de nuestra industria".

Las importantes inversiones de MSC en el medio ambiente y las tecnologías verdes muestran el compromiso del Grupo con un planeta más limpio y una cadena de suministro más sana.

En 2016, MSC Cargo redujo sus emisiones de CO2 en un 6,6% por tonelada-milla. Esta reducción se logró a través de muchas actividades, incluida una inversión de US$250 millones en la rehabilitación de buques.

A principios de este año, MSC Cruceros anunció un compromiso de varios miles de millones de euros para desarrollar y construir sus nuevos buques de "clase mundial" con propulsión de GNL. Se espera que esta iniciativa produzca naves que emitan aproximadamente 20% menos de carbono que los cruceros convencionales de tamaño similar.

Tras el anuncio de GloMEEP de establecer la GIA, trece empresas han acordaron concretar la iniciativa, aunque se espera que más empresas puedan unirse incluso después del lanzamiento, los integrantes son: ABB Ingeniería (Shanghái) Ltd .; DNV GL SE; Lloyd's Register EMEA; Tráfico marítimo; MSC Mediterranean Shipping Company S.A .; Ricardo UK Ltd; Royal Caribbean Cruises Ltd .; Shell Internacional de Comercio y Transporte Co, Ltd; Silverstream Technologies; Stena AB; Wärtsilä Corporation; Combustibles marinos totales Pte Ltd; y Winterthur Gas & Diesel Ltd.

Estas empresas están apoyando los objetivos generales de la GIA, proporcionando su experiencia y know-how en el área de la eficiencia del combustible marítimo, así como contribuir financieramente hacia el Fondo GIA que se financiará sus actividades.

Al participar en el GIA, los miembros trabajarán conjuntamente para abordar las barreras existentes y desarrollar soluciones innovadoras. Además, se beneficiarán de una amplia red de entendimiento y experiencia, con todas las sinergias que puedan traer, y tendrán acceso directo a todas las herramientas y conocimientos desarrollados por el Proyecto GloMEEP.

Por MundoMarítimo