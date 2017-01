Maersk Line y MSC se expanden agresivamente en el Pacífico

Desde que Hanjin Shipping se desmoronó hace casi cuatro meses, las rutas de contenedores en el Pacífico que conectan el Lejano Oriente y la costa oeste de Norteamérica se han convertido en un campo de batalla para las navieras, donde varios analistas han señalado a la alianza 2M, integrada por Maersk Line y MSC, como la ganadora en el acaparamiento de volúmenes de carga dejados por la surcoreana.

De acuerdo a un artículo de Shippingwatch, la consultora Alphaliner señaló que el Océano Pacífico seguirá siendo un campo de batalla en 2017. Maersk y MSC continuarán expandiendo su red mediante dos nuevos servicios a la Costa Oeste de los EE.UU., estos son el servicio “Maple”, con un total de seis buques de entre 5.900 y 7.200 TEUs, el cual fue lanzado el 9 de diciembre y el otro es el denominado “Sequoia”, que comenzó sus salidas el 26 de diciembre y cuenta con cinco buques de entre 5.000 y 8.400 TEUs.

La agresiva expansión de la capacidad de Maersk Line y MSC en el Pacífico, donde Maersk históricamente ha desempeñado una participación mucho menor en comparación a las que posee en las rutas de Asia a Europa, parece acentuar los problemas, según Alphaliner, debido principalmente a discusiones “contractuales” que sostiene contra HMM, el nuevo socio estratégico de la alianza 2M.

La naviera surcoreana no logró ser incluida como socio “oficial” en la alianza 2M, por lo que tuvo que conformarse con una asociación estratégica más flexible, lo que no responde a las expectativas del operador y del Gobierno de Corea del Sur, en cuanto a que HMM tomase parte de una de las cuatro mayores alianzas de contenedores en 2017.

El ingreso a una alianza como socio, donde los buques compartieran espacios (Vessel Sharing Agreement, VSA), fue uno de los dos más importantes parámetros para la mayoría de las partes interesadas, incluyendo al Banco de Desarrollo de Corea (KDB, por su sigla en inglés), para asegurar la súpervivencia de HMM, mientras, paralelamente, Hanjin se deslizaba hacia la bancarrota.

Planes de crecimiento poco realista

La alta dirección de HMM anunció un ambicioso plan de crecimiento el pasado 12 de diciembre, en que estimaba más que duplicar la capacidad de la naviera en el mercado global de contenedores, lo que equivale a una cuota de mercado del 5% en 2021 desde un 2,2% actual. Pero el plan, según Alphaliner, parece muy poco realista y corresponde a un aumento en la capacidad de la flota del 140% durante los próximos cuatro años.

"Para lograr la cuota de mercado señalada, HMM tendría que añadir más de 650.000 TEUs de capacidad adicional para 2021 – un alto objetivo, ya que la naviera no está desarrollando ningún nuevo programa de construcción".

Alphaliner considera que: "al poner el objetivo de HMM en perspectiva, la capacidad adicional requerida para alcanzar una cuota de mercado del 5% es equivalente a adquirir toda la flota operada de Hanjin Shipping antes de su colapso a fines de agosto. La flota de Hanjin -sin embargo- se ha reducido de más de 620.000 TEUs a principios de 2016 a sólo 44.000 TEUs de capacidad ociosa en la actualidad, sin que HMM lograse captar un solo buque de Hanjin durante este último período. HMM también perdió la oferta para adquirir la red transpacífica de Hanjin a manos de Korea Line”.

KDB prepara financiamiento

El KDB tuvo la opción de fusionar a HMM y Hanjin Shipping y generar una naviera pan-coreana, pero en vez de ello, la institución financiera se alista para inyectar más dinero en HMM para recuperar las cuotas de mercado perdidas, señala Alphaliner.

La alta dirección de HMM declaró en una conferencia de prensa recientemente realizada en Seúl que, a pesar de no formar parte de 2M, la atención de los clientes se enfocó en un servicio eficiente y no en si el armador es miembro o no de la alianza.

"Nuestra cuota de mercado en la Costa Oeste de EE.UU. se elevó al quinto lugar desde el puesto 11 en 2016”. Esto considerando que HMM es entre ocho y nueve veces más pequeña que las integrantes de 2M y que Maersk ocupa el sexto lugar en dicha ruta. Lo que demuestra que HMM ha sido confiable”, afirmó el CEO de HMM Yoo Chang-keun, quien enfatizó que la naviera planea aumentar la capacidad desde los actuales 450.000 TEUs hasta entre los 800.000 o un millón de TEUs en los próximos años, lo cual corresponde al señalado 5% del mercado en 2021.

La alta dirección de HMM aprovechó la oportunidad para criticar a Maersk Line y MSC por usar los medios de comunicación para crear una imagen negativa de HMM durante las negociaciones en torno a la incorporación de la surcoreana a 2M, apenas unos días después que las partes anunciaran su asociación estratégica.

"Hace poco tiempo, 2M nos dijo: ”que HMM sea integrante o no de la alianza es una cuestión de interpretación’”. 2M no nos permite usar el nombre de la alianza para debilitar la posición de HMM después de descubrir que las condiciones para el plan de autorrescate incluyen su integración como miembro a una alianza naviera", señaló Lee Sang-shik, jefe de la División de Planificación de Contenedores de HMM.

Por MundoMarítimo