“No hay dudas que la industria del bunkering está pasando por un periodo dramático de cambios sin precedente. Transformaciones que serán muy importantes y significativos para la industria del combustible marino y también la industria naviera”, afirma Pedro Vergara, managing director de ABC Bunker Oil.

Vergara al ahondar en este tema realiza una descripción del actual escenario, incluyendo: nuevas regulaciones sobre la calidad del combustible, IFO vs MGO vs GNL; compañías que salen del mercado o reducen su presencia; códigos de ética planteados por el IBIA; proveedores físicos que pretenden ser traders y, a la vez, traders que pretenden ser proveedores físicos o bien, nuevos físicos que desconocen el manejo del negocio o necesitan financiamiento para llevar a cabo sus operaciones; nuevas tecnologías para abatir la contaminación atmosférica; nuevas plataformas de interacción para la compra o venta con transparencia, etcétera.

Ante este Panorama, Pedro Vergara se cuestiona si los actuales actores podrán adaptarse a esta serie de cambios- dados en un periodo tan breve de tiempo- o al nuevo ambiente de trabajo que les envolverá.

Para responder esta pregunta, describe una serie de factores que ya están sobre la mesa: como la nueva regulación para el porcentaje de Azufre, a contar del 01 de enero 2020, con lo que asegura “vamos camino a un máximo de 0,5%. Desde un actual 3.5%, por lo que parece una reducción drástica”. Considera también las nuevas tecnologías para abatir la contaminación atmosférica: “scrubbers o dispositivos similares, están surgiendo en el mercado a costos que se esperan sean recuperados en 3-5 años de operación”, plantea.

Por otra parte- explica- aquellas naves que tienen la capacidad de abatir la contaminación atmosférica, mediante la instalación de scrubbers u otros sistemas de limpieza de gases podrán usar IFO con max 3,5%. “Se estima que un 20% de la flota mundial podrá acceder a este combustible”, apunta Pedro Vergara.

Actualmente, agrega, el IFO bajo azufre con máximo 0,5% m/m se encuentra disponible en el mercado en muy bajos volúmenes, teniendo como combustibles alternativos: MGO LS o GNL. Además, puntualiza, de deberán llevar a cabo procesos de revisión y evaluación de accesos a crédito, para pasar al uso de combustibles más caros.

En cuanto a la alternativa de la utilización de GNL, afirma que “no hay aun capacidad instalada para abastecer naves que pueden quemar este tipo de combustible. Solo hay pequeñas flotas en algunos puertos principales, tales como Róterdam, Houston y de manera incipiente aún en Singapur”.

Se suma a esto, el hecho de que, en Singapur, varios proveedores físicos, en los últimos cuatro meses, han salido del mercado a causa de malas prácticas, como ejemplo: Panoil Petroleum Pte. Ltd., Uni Petroleum Pte. Ltd., Universal Energy Pte. Ltd. y Transocean Oil Pte Ltd.; proveedores físicos a quienes no se les renovó, mientras que a otros se les revocó, la licencia para continuar operando por parte de la MPA de Singapur. “¿Será consecuencia del uso masivo de MFM? Como sea, es un claro mensaje de la autoridad que no tolerara malas prácticas”, afirma Pedro Vergara.

Por otra parte, el IBIA, organización que aglutina a los actores del mercado del bunker, está preocupada de la ética del negocio. “Parece ser que hay muchos actores inescrupulosos en la industria que han dado señales de llevar adelante negocios obscuros. Hace unos días atrás el COO de Maxcom Bunkers, fue imputado por contrabando de producto desde Libia a Italia”. Anteriormente, añade, “el ex CEO de Monjasa, fue condenado en un tribunal danés por malas prácticas y robo de producto en entregas a un armador en Malasia”.

Otro cambio observable fue el de Aegean, proveedor físico con presencia mundial, que saldrá del mercado en Singapur a contar de enero de 2018, dejando solo un team de trading en ese país. Además, ya ha realizado ajustes en su administración para revocar las pérdidas del año 2017.

Finalmente, Pedro Vergara observa las nuevas plataformas y sistemas para interactuar entre compradores y vendedores, asegurando transparencia de la gestión y el proceso y de emitir reportes con KPIs. De hecho, indica que “al menos ya han surgido 5 plataformas en los últimos 9 meses”.

Los cambios para adaptarse a este nuevo escenario “serán dramáticos en ambos lados del negocio, tanto para los que compran y para los que venden, quienes deberán cambiar las metodologías y en algunos casos los procesos”, proyecta Vergara.

¿Quiénes pueden facilitar la adaptación?

Para Vergara, Los brokers- entidades que no tienen intereses creados- son quienes mejor conocen ambos lados del negocio y que con su accionar basado en la ética y en la transparencia desde los inicios de la industria naviera, son los llamados a asumir esta tarea. “Los brokers, son entidades confiables, que pueden ayudar, asistir y asesorar a ambas partes del negocio, con su conocimiento y estudio del mercado y sus alternativas”, concluye Pedro Vergara.

Por MundoMarítimo