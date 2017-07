Desde su rol como vicepresidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Agentes de Nave de Chile A.G. (Asonave), Carlos Manterola ha construido una reputación como actor del debate marítimo portuario y voz de quienes integran el gremio de agenciamiento. Por lo mismo, el año 2016 fue galardonado como “Hijo y Ciudadano Ilustre de Valparaíso”, en reconocimiento a su trayectoria y su gran aporte a la ciudad.

Conocida es su posición divergente sobre algunos aspectos del modelo de desarrollo portuario público-privado en Chile y en particular en Valparaíso. Sobre esto y otros temas conversó con MundoMaritimo durante el último aniversario de Asonave.

La Asociación cumple un cuarto de siglo. ¿Cómo está la salud de este joven de 25 años?

La vitalidad a esta edad realmente sobra. Estamos muy optimistas de salir adelante, favoreciendo la libre competencia en el sector que nos agrupa y velando por el profesionalismo de nuestros asociados. Son 25 años, las bodas de plata, al servicios de la comunidad marítimo portuaria y del comercio exterior del país.

¿Cuáles son los temas sectoriales que hoy preocupan a Asonave?

Estamos concentrados en todo lo que tiene relación con la actividad marítima portuaria y la logística asociada al sector. El tema más relevante que nos preocupa en este minuto son las Tarifas Uso Puerto (TUP), que a nuestro juicio no se ajusta a derecho y que ha permitido al Estado recaudar una cantidad de recurso bastante importante y que no se han invertido en la razón que tuvo para establecerse esa tarifa, que es la construcción de aguas abrigadas.

¿Y es realmente crítico invertir en aguas abrigadas?

Usted ve ahora la importancia que tienen las aguas abrigadas cuando estamos apreciando cómo afectan las marejadas en la costa de Chile y los daños que están produciendo. Sume la falta de seguridad para trabajar las naves que no están con la debida protección.

¿Cómo han manifestado esta preocupación?

A través del Ministerio de Transporte, las empresas portuarias estatales y el Sistema de Empresas SEP que regula la actividad portuaria del país.

¿Y cuál es la propuesta de ustedes en particular con el TUP?

Que se use en construcción de aguas abrigadas. Nosotros tenemos antecedentes que por conceptos de TUP se han recaudado entre US$600 a 1.000 millones en los últimos 16 años, que han pagado fundamentalmente los armadores extranjeros. Hechas las consultas del caso, no sabemos en qué se gastaron esos dineros.

Nosotros estábamos de acuerdo en que se cobrara esta tarifa, siempre y cuando estos fondos fueran invertidos en la creación de aguas abrigadas. Y eso no se ha hecho, lo cual nos parece que está mal. Debe regularizarse de alguna manera y que se cumpla el objetivo. En caso contrario, hay que estudiar la forma de eliminar ese costo porque no puede ser que las naves extranjeras estén pagando una tarifa que no está cumpliendo el objetivo para la cual fue creada.

El Estado no ha hecho inversión alguna en obras de abrigo, lo que el privado jamás va a hacer.

¿Cómo visualiza el desarrollo portuario en Chile?

Pienso que ha habido muchos estudios y pocas cosas que se hayan realizado. Si nosotros analizamos construcción de puertos, en Valparaíso bien poco se ha hecho salvo la ampliación de los 120 metros en TPS, pero desde el año 1911 no se ha avanzado. Y en San Antonio la construcción del Puerto Central y ampliación de STI, pero fuera de eso no hay más

¿Y cómo destrabamos lo que pasa con Valparaíso en materia de crecimiento en infraestructura?

Nosotros no podríamos nunca oponernos a un proyecto de desarrollo portuario. Pero el tema no va por allí, va por otro lado. Lo que a nosotros nos preocupa fundamentalmente es un mal uso el borde costero en actividades que no son propias del desarrollo marítimo portuario del país. Eso nos tiene complicados. En el caso de Valparaíso, el desarrollo futuro del puerto es en el sector Barón y esos terrenos no se pueden destinar para una actividad distinta a su razón natural.

¿Pero hay oportunidad que eso cambie?

Obviamente. Todo puede cambiar en la vida. Lo único que no tiene solución es la muerte. Si prima la cordura y la racionalidad, el borde costero debe preservarse para las actividades propias del mar. Desarrollo portuario, pesca, lo que sea que tiene que ver con el mar.

Usted lleva cerca de 12 años defendiendo esa posición

La posición de Asonave la hemos mantenido y lo vamos a mantener porque el futuro de Chile está en el mar. Porque no podemos entregar el borde costero a actividades que no sean propias del mar y que se pueden realizar en cualquier otra parte de la ciudad y no en el borde costero mismo.

Por MundoMarítimo