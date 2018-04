La noticia del mes de marzo fue el anuncio de varios nuevos servicios entre el continente oriental y la costa oeste sudamericana, los cuales entrarán en operación durante este mes de abril. Sin embargo, el principal enfoque de la atención estuvo en servicio de la fusionada Maersk- Hamburg Süd y la puesta en marcha de los acuerdos de embarcaciones compartidas entre armadores, lo que impulsaría la capacidad total de la ruta en más de 80 mil TEUs.

De acuerdo a reportes publicados por MundoMaritimo, en los cuales se ha estado haciendo un seguimiento cercano a los detalles de este suceso, a partir del cuarto mes del año en curso unos 105 portacontenedores formarán parte de una decena de nuevos servicios, reemplazando el antiguo itinerario de nueve recorridos semanales.

Visiones contrapuestas

Sin embargo, los nuevos servicios entran en operación en un momento de alta fluctuación de las tarifas de flete contenerizado. Mientras que muchos retailers y exportadores/importadores aún no negocian sus tarifas anuales, en general los valores de las tarifas de fletes en la ruta Asia-WCSA están a la baja (impo), en tanto los fletes de exportación, ya que no es temporada alta de intercambio comercial de fruta, se han mantenido en niveles estables.

Según un análisis realizado por la unidad de consultoría de MundoMaritimo, depende de donde se mire si se trata de una buena o mala oportunidad comercial. “Es poco conveniente para los embarcadores, obviamente, por bajas tarifas”, comenta Karl-Heinz Ruzsitska, consultor jefe, “pero es una buena oportunidad para los importadores de toda la costa oeste”, puntualiza. A este escenario se suman las expectativas económicas que el aumento de servicios puede traer consigo. “Con las bajas tasas anunciadas por el Banco Central en Chile y las proyecciones de crecimiento de un 4% esperado del consumo, se incrementaría en contraposición del caso de Perú con la crisis gubernamental interna”, agrega el analista.

Las esquivas tarifas

Ruzsitska además hace hincapié en la intensa fluctuación sufrida por las tarifas de la ruta entre enero y abril de este año. A principios de enero las tarifas se fijaban en mínimos cercanos a los US$1.400/TEU, hasta llegar a registrar máximos superiores a los US$3.000/TEU en los días previos al Año Nuevo Chino (entre el 14 y 16 de febrero). Actualmente, la última semana de marzo marca apenas US$500/TEU, con proyecciones de mantenerse en ese nivel durante al menos dos semanas.

Ante tal inestabilidad, es sensato pensar si es prudente o no lanzar nuevos servicios en una ruta altamente sensible a la estacionalidad. Quizás una mejor alternativa habría sido operar con servicios estacionales que atiendan la necesidad puntual de las temporadas altas y dejar unas pocas naves operando con regularidad la carga promedio, para así no afectar las tarifas con tanta oscilación.

Se puede tomar como ejemplo las rutas WCSA-Europa. Cosco se integra a la ruta con el servicio Eurosal, imponiéndose con una capacidad cercana a los 800 TEU. Sin embargo, por el momento la naviera china no incluirá un buque propio en el servicio, precisamente para no alterar los valores de las tarifas. Los detalles de inclusión en Eurosal aún no están completamente definidos, pero fuentes de la industria mencionan que ya es un hecho, ya que si no lo dejaban entrar contemplaba abrir “un servicio propio” con un buque de 4.500 TEUs.

Por MundoMaritimo