La perspectiva de futuro de la Franja y la Ruta promovida por China

“La visión de China al invitar a Chile al recién celebrado Foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional en Beijing es una perspectiva de futuro y, por lo tanto, apoyamos esa iniciativa y vemos, en la profundización de las relaciones con este país, una apuesta al futuro", dijo a la agencia Xinhua el ministro de Relaciones Exteriores chileno, Heraldo Muñoz.

El canciller participó en el foro junto a 29 jefes de Estado y Gobierno, entre ellos la Presidenta Michelle Bachelet. "Es una apuesta de última generación y, por eso, nos parece muy importante que Chile haya sido invitado a nivel presidencial y haber estado para participar en el foro que, a nuestro juicio, en una gran apuesta de futuro", señaló Muñoz.

Para el ministro, China, por su población, la envergadura de su economía y su proyección, es el futuro de la economía mundial, de la innovación y la economía del conocimiento, y ya está liderando la era digital, por lo que Chile está mirando con mucho interés el porvenir de las relaciones con ese país.

Durante el evento en Beijing, China anunció una ayuda de US$8.700 millones en los próximos tres años a países en desarrollo y organizaciones internacionales que participan en la Franja y la Ruta para mejorar el bienestar de las personas. También dará ayuda alimentaria de emergencia a los países en desarrollo a lo largo de la Franja y la Ruta y entregará US$1.000 millones al Fondo de Ayuda para la Cooperación Sur-Sur.

"Para Chile, China se ha transformado en nuestro principal socio comercial con un intercambio bilateral de casi US$32.000 millones, donde el componente de frutas, vinos y otros productos 'no cobre' están adquiriendo un peso cada vez mayor", afirmó el ministro.

La Franja y la Ruta, resaltó Muñoz, tiene un componente terrestre y otro marítimo, pero también un componente aéreo y, lo más importante, digital. “Hoy día, la conectividad, a diferencia de la antigua Ruta de la Seda que era terrestre y marítima, es aérea y, cada vez más, es electrónica, digital", comentó.

El canciller explicó que otro elemento importante del proyecto es que apuesta al comercio abierto, a la integración y no al proteccionismo. "China se abre al mundo y nos invita a apostar a mayor comercio, mayor inversión, mayor conectividad en todas esas dimensiones. No recuerdo un esquema similar en el mundo", subrayó mencionando el Plan Marshall para reconstruir Europa y la Alianza para el Progreso de América Latina del siglo pasado, que no obstante fueron "programas muy distintos a la Franja y la Ruta".

La iniciativa china abarca un área que va desde Asia a otras regiones y espera llegar a América Latina, con inversiones en infraestructura, integración comercial, inversiones, servicios y comercio electrónico. Sobre la propuesta chilena de instalar un cable submarino de fibra óptica entre China y América Latina con Chile como país puente, el canciller dijo que "sería un enorme logro" y explicó que habían propuesto a China que considere esa posibilidad.

