La Industria naviera de surcoreana en el escenario de la sobreoferta

Los malos resultados registrados en la industria naviera el año pasado se mantendrían durante 2017. Esto se debe a que los enormes portacontenedores ordenados por las navieras mundiales en 2015, serán entregados y puestos a operar uno tras otro este año. Dada la relación de demanda (volumen de carga) y oferta (volumen de la flota), se estima que el exceso de oferta crecerá.

Según Drewry, el volumen de la flota mundial (pedidos pendientes) que se entregará en todo el mundo este año es de 1.735.000 TEUs (249 buques). Esto es más del doble de los 873.000 TEUs entregados el año pasado, y equivale a la capacidad de COSCO (1,65 millones de TEUs app), la cuarta mayor naviera del mundo. Considerando que Hyundai Merchant Marine (HMM) mantenga una capacidad de 460.000 TEUs, la cifra de entregas a nivel global equivale a que una nueva compañía naviera ingrese en el mercado mundial con una capacidad de envío que cuadruplica la de HMM.

"Un exceso de volumen de la flota en el mercado de transporte marítimo es sólo un comienzo", dijo Kim Hyun-soo, investigador del Centro de Información de Intercambio Marítimo a Business Korea. "Este año, el peak será más alto que el año pasado con mucho más volúmenes disponibles en el mercado", añadió.

Cuando los portacontenedores de gran tamaño se pongan en funcionamiento, los gastos de envío se reducirán, a menos que los volúmenes de comercio aumenten. Sin embargo, las navieras sienten de forma diferente las condiciones de mercado. Esto se debe a que las compañías con buques portacontenedores de gran tamaño poseen espacio suficiente para asegurar la rentabilidad, reduciendo los costos de envío.

Por otro lado, las navieras coreanas como HMM se ven obligadas a aceptar bajas tarifas de flete que no son rentables. La cartera de pedidos de HMM para su flota es de cero. Esto significa que no hay ninguna nave que se entregue a HMM en la actualidad, por lo que la naviera surcoreana no tiene otra opción que mirar las estrategias de sus competidoras que responden a las bajas tarifas de flete adquiriendo naves portacontenedores de gran tamaño por encima de la clase de 15.000 TEUs.

"Corea tras la quiebra de Hanjin Shipping perdió la oportunidad de superar las desfavorables condiciones del mercado a través de economías de escala", señaló una fuente de la industria naviera. "HMM debe aumentar su competitividad mediante la obtención de buques amistosos con el ambiente y altamente eficientes ahora ya".

Por MundoMaritimo