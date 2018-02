La construcción de plataformas para simplificar los procesos administrativos, nuevas alertas de seguridad, análisis de proyectos y apoyos en la gestión de prevención, seguridad y contabilidad, son parte de las tareas en las que se desenvuelven una veintena de estudiantes que desarrollan sus prácticas profesionales en Iquique Terminal Internacional (ITI).

Alumnos de diferentes casas de estudios superiores del norte de Chile y de establecimientos de enseñanza media de Tarapacá, se incorporaron desde fines del año pasado a ITI y se desenvuelven en distintas áreas del terminal portuario, lo que contribuirá a su proceso formativo.

“Nos acogieron muy bien, tienen un alto nivel de exigencia lo que nos incentiva a esforzarnos diariamente por lograr las metas y tareas que nos establecen. Cuando terminemos la práctica, sumaremos una excelente experiencia a nuestra vida laboral”, señaló Gabriel Ardiles, estudiante de Ingeniería Civil en Computación de la Universidad Arturo Prat.

Cristián Brito, egresado de Contabilidad del Liceo Comercial de Iquique, valoró a los profesionales que han cumplido la labor de guías en su práctica. “Ellos me han apoyado en todo momento, he adquirido más personalidad, he aprendido cómo lograr un buen trabajo en equipo, lo que me ayudará en el futuro. Estoy muy agradecido de la oportunidad que me ha proporcionado ITI”, dijo.

Iquique Terminal Internacional (ITI) mantiene un programa permanente que considera la inclusión de estudiantes a sus labores para que adquieran conocimientos y experiencia en el mundo laboral. “Buscamos que los alumnos encuentren más sentido a sus carreras, que logren experiencia práctica en las profesiones por las cuales han optado, tienen guías que los evalúan, se les asignan responsabilidades, se incorporan en plenitud al equipo de trabajo y tienen participación en nuestro quehacer”, afirmó Eduardo Soto, gerente del Área de Personas de ITI.

Agregó que “como terminal portuario y una de las palancas de desarrollo de Tarapacá, tenemos como objetivo no sólo favorecer la formación práctica y fomentar la inserción laboral de los alumnos, sino también que nuestras operaciones abran las puertas a la comunidad y en este caso, a numerosos jóvenes”.