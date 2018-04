El gobierno decidió no extender el memorándum de entendimiento que había firmado en 2017 con la multinacional Shell para la eventual construcción y explotación de una planta regasificadora de menor tamaño que la originalmente planeada en Punta de Sayago. El 31 de marzo quedó sin efecto el acuerdo que daba a Shell la exclusividad para negociar la obra. Sin embargo, un eventual acuerdo con otro privado deberá considerar la participación de la petrolera holandesa.

Según El Observador, una de las cláusulas del memorándum señala que en caso que el acuerdo se terminara y si Gas Sayago considerara utilizar con un tercero la concesión otorgada por la Administración Nacional de Puerto (ANP) para el puerto de Punta de Sayago- que no sea Shell ni ninguna de sus afiliadas- deberá invitar a la multinacional holandesa a decidir si tiene la intención de participar en ese nuevo proyecto.

“Como ya estamos recibiendo inquietudes de varios privados por este tema, queremos el mismo marco legal para todos, con las mismas condiciones para todos, y en ese marco recibir las propuestas concretas de privados que estamos recibiendo de manera informal y que no podíamos atender”, dijo la ministra de Industria de Uruguay, Carolina Cosse al programa En Perspectiva de Radiomundo.

En 2017, Gas Sayago cerró con un déficit de US$10 millones, un negocio donde ANCAP tiene el 21% de la empresa, el restante 79% pertenece a UTE. “Lo de Shell fue una gran oportunidad que no anduvo y no por culpa de Uruguay. Ahora no vamos a cerrar el proyecto, vamos a seguir mitigando el costo que tiene para el Estado. (…) Me gusta que los proyectos funcionen, pero entiendo que la manera de no tener ningún costo es cerrar todo y no hacer nada. ¿Y así qué futuro tendría el país? Así que lo que vamos a hacer es, con cuidado y responsabilidad, ver si hay alguna otra oportunidad. Y si no, tomaremos las medidas que haya que tomar”, añadió Cosse.

Shell argumentó que necesitaba más tiempo para tomar la decisión final de inversión, dado que todavía el marco regulatorio de Argentina no le otorga certeza sobre la posibilidad de contar con empresas privadas de ese país como clientes. Este punto es clave porque una futura planta regasificadora no podría sostenerse únicamente con la demanda del mercado uruguayo.

La negativa del gobierno a extender el memorándum implica que en el mediano plazo Uruguay seguirá dependiendo en volumen y precio en forma exclusiva de Argentina como único abastecedor de gas.

Litigio en marcha

En paralelo, Petrobras lleva adelante un juicio contra el Estado por alrededor de US$100 millones. Entre otros puntos, la brasileña sostiene que el negocio del gas en el país soporta condiciones adversas para su desarrollo que son ajenas al control de las compañías Conecta y MontevideoGas. Entre ellas las restricciones en el envío de gas natural desde Argentina y su elevado precio respecto su cotización en el mercado internacional.

Por MundoMarítimo