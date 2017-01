Funcionarios de aduana retoman funciones esta medianoche tras paro de 48 horas

El directorio de la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas (Anfach) calificó de exitosa ambas jornadas de paralización, que mantuvo la atención lenta de vehículos, transporte de carga y operaciones de importaciones y exportaciones en todas las unidades del servicio, a lo largo del país, pero lamentan que el Ministerio de Hacienda aún no haya dado respuesta satisfactoria a las demandas de los trabajadores que para solucionar el conflicto.

El gremio aduanero no descarta establecer futuras acciones, “ante esta actitud de parte de la autoridad informamos que el próximo lunes emitiremos un Comunicado en el cual indicaremos las nuevas convocatorias de Paralización a realizar, no descartando un Paro Nacional indefinido”, señaló Marcelo Reyes Stevens, Presidente Nacional de ANFACH.

El dirigente gremial mostró su gratitud ante el apoyo recibido. “Agradecemos a todas y todos los asociados y dirigentes que de Arica a Punta Arenas que se cuadraron con su organización gremial, mostrando con ello, una potente señal de unidad y compromiso”, señaló Reyes Stevens.

A partir de las 17 horas de este viernes se levantó la jornada de paralización y para esta medianoche se espera que los pasos fronterizos y las oficinas de aduana normalicen su atención.

Recuento Nacional

A lo largo de Chile, ambas jornadas de movilización se vivieron de diferentes y singulares maneras. Cada una de ellas responde a la ubicación geográfica, junto a diferentes factores operativos para poder dar respuesta a las gestiones que requerían de urgencia. Para ilustrar el panorama del país y sus diversas problemáticas, MundoMaritimo rescató las impresiones de diferentes medios de comunicación chilenos.

Zona Norte

Rodolfo Carús coordinador de la Unidad de Pasos Fronterizos de la gobernación provincial de El Loa señaló a El Mercurio de Antofagasta que no dificultó en absoluto las funciones del Servicio Nacional de Aduanas en la región, debido que atendieron con normalidad, "debido a que sus funcionarios no se plegaron a esta movilización", precisó.

En tanto en Iquique la paralización tomó por sorpresa a los turistas argentinos que están en quienes veían con preocupación que se extienda este paro, ya que un grupo considerable de ellos ya programó volver a su país la próxima semana y necesitan necesariamente del servicio para poder pasar los artículos que compraron en la ciudad.

Según La Estrella de Iquique los trabajadores del mundo automotriz de Zofri, empezaron la noche del miércoles a desaduanar vehículos, pues cuando Aduanas está parado se pierden ventas. “Se recibe mucha gente de Arica que viene a comprar y esa gente viene solo por el día", dijo Alexis Radic, vendedor de River Trading del barrio industrial de Zofri al recién mencionado medio. En la zona no funcionó Aduanas ni en la dirección regional, puerto, aeropuerto y Zofri, en tanto que en en Quillagua, El Loa y Colchane, las tareas se realizaron en forma lenta.

Macro Zona Central

Según la información publicada por El Mercurio de Valparaíso, los funcionarios fiscales no inspeccionaron ni despacharon carga, mientras que la lenta atención de buses y vehículos ocasionó largas esperas en pasos fronterizos. Según el citado medio, las situaciones más delicadas se registraron en los aeropuertos y en el puerto terrestre de Los Andes, en particular con la carga perecible. Ante esto Luis Schmidt, presidente de la Federación de Productores de Fruta (Fedefruta), sostuvo: "Cualquier paralización es negativa para nuestro sector, que es muy sensible ante estas situaciones. Se pierde la fruta al ser un producto perecible y, además, se pierde la credibilidad internacional que tiene el país. No estamos en contra del derecho a huelga, pero rechazamos este tipo de paralizaciones en el sector público, que son ilegales", declaró a El Mercurio de Valparaíso.

En el Puerto de San Antonio el paro al que también se plegó el personal de la Administradora de Aduana de San Antonio, está relacionada con una serie de demandas por mejoras laborales que, según los dirigentes, no han sido atendidas.

Según información publicada por El Lider de San Antonio, Enrique Campos, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas de Chile (Anfach) de San Antonio, que la primera jornada de la paralización tuvieron un 100% de adhesión.

En tanto, los funcionarios de los recintos portuarios y extraportuarios hicieron una huelga de brazos de caídos y proyectaron que "los aforos disminuirían en un 80 o 90%", cabe destacar que sólo se revisaron cargas IMO (peligrosas) o de productos perecibles.

Zona Sur

En Magallanes el presidente regional de la Anfach, Jorge Restovic, indicó a El Magallanes News que la movilización no afectaría ni a vehículos particulares ni a buses interurbanos, pudiendo transitar con normalidad por los diferentes pasos fronterizos.

Restovic agregó, además, que otro de los puntos que instó a iniciar el paro fueron las reiteradas peticiones que realizó el gremio aduanero al Ministerio de Hacienda, con el fin de llamar a concurso público para el cargo de director regional, solicitud que fue prescindida por dicha cartera. El Servicio Agrícola y Ganadero de (SAG) de Magallanes hizo un llamado a anticipar el trámite de control fronterizo e invitó a la comunidad a revisar el listado detallado de productos de ingreso regulados en la página web www.sag.cl.

Al respecto, María Isabel Sánchez, directora regional de SAG Magallanes, detalló también a El Magallanes News que “en nuestra web estará la Declaración Jurada Conjunta ADUANA-SAG, donde la persona podrá completar tranquilamente antes de salir de su hogar y que, adicionalmente, le permitirá obtener una guía e informarse sobre los productos de riesgo que deben ser declarados al ingresar a Chile” anuncio, que ayudó a descongestionar las oficinas.

Por MundoMaritimo