Durante el primer semestre, China exportó al mundo 39,6 millones de toneladas (Mt) de acero, de las cuales 36,4 Mt corresponden a productos laminados y 3,2 Mt a productos derivados, un volumen 29% menor a lo registrado a junio 2016 (55,9 Mt), señaló el Instituto Chileno del Acero.

Si bien las exportaciones chinas de acero al mundo disminuyeron, América Latina recibió 3,8 Mt, incrementándose 13% versus ene-jun 2016 (3,4 Mt). De este total, 3,4 Mt corresponden a productos laminados y 415.000 toneladas a derivados.

Los principales países y regiones que recibieron acero desde China en América Latina fueron: Centroamérica 782.000 toneladas (11% menos que en ene-jun 2016), Chile 712.000 toneladas (33% más), Perú 546.000 toneladas (211% más) y Brasil con 466.000 toneladas (75% más).

Durante los seis primeros meses del año, el volumen que recibió la región correspondió a US$2.334 millones, con un precio promedio de US$612 por tonelada, que resultó ser 35% más alto que lo registrado en mismo semestre de 2016 (US$453 por tonelada). Por su parte, el acero chino exportado al mundo (sin incluir América Latina), fue por un valor de US$23.285 millones a un valor promedio de US$650 por tonelada.

Varios países de la región enfrentan precios de importación más bajos que el resto del mundo, como es el caso de los países de Centroamérica (con un precio promedio de US$540/t, 17% por debajo del promedio del resto del mundo), Perú (US$ 545/t, 16% menor), Costa Rica (US$ 555/t, 15% menor), Colombia (US$ 561/t, 14% menor) y Chile (US$ 592/t, 9% menor).

Hasta el segundo trimestre del año, los precios promedio de exportaciones chinas hacia América Latina se debilitaron un 6% respecto al primer trimestre de 2014, mientras que los aplicados al resto del mundo lo hicieron 10%. En tanto, los volúmenes enviados por China hacia América Latina fueron 8% menores, mientras que para el resto del mundo estos subieron 12%.

A partir del segundo trimestre de 2016, el precio promedio de las exportaciones de China hacia América Latina estivo por debajo del valor que enfrenta el resto del mundo.

En el período enero-junio de 2017, los productos planos concentraron el 67% de las exportaciones de acero desde China hacia América Latina, con 2,6 Mt (45% más que en ene-jun 2016), mientras que las importaciones de productos planos provenientes de China a la región tuvieron un precio promedio 8% inferior al del resto del mundo, alcanzando un promedio de US$ 615/t. Sin embargo, su valor ha aumentado 29% con respecto a ene-jun 2016 que fue US$ 476 /t, mientras que el precio enfrentado por el resto del mundo (sin Latam) se incrementó 42% en el mismo período, registrando US$ 672/t.

Chile, Centroamérica y Brasil, fueron los tres mayores importadores de aceros planos desde China recibiendo volúmenes de 582.000, 466.000 y 393.000 toneladas, respectivamente. En tanto, los países que presentaron precios más bajos que el promedio del resto del mundo fueron: Perú (-19%, con US$ 543/t), Colombia (-16%, con US$ 565/t), Costa Rica (-15% con US$ 568/t) y Ecuador (-15%, con US$ 571/t). Mientras que Venezuela, Argentina, Paraguay y México son los únicos destinos que enfrentaron un valor más alto.

Durante el primer semestre de 2017, las hojas y bobinas de otros aceros aleados (765.000 toneladas) y las cincadas en caliente (634.000 toneladas) fueron los principales productos de acero plano que ingresaron a la región, con un alza en su volumen importado de 110% y de 51% con respecto al primer semestre de 2016.

