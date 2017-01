Estudiantes de Bolivia y Perú conocen en terreno operaciones de Puerto Arica

La Empresa Portuaria Arica (EPA) junto al Terminal Puerto Arica (TPA) iniciaron la quinta versión del “Programa Becas Portuarias”, una iniciativa destinada a los estudiantes de carreras vinculadas al comercio exterior y administración de las principales universidades de Perú y Bolivia. El objetivo de la iniciativa es capacitar en terreno, impulsar el proceso de integración con Chile y contribuir a la formación de futuros profesionales vinculados al sector portuario,

EPA y TPA, luego de un estricto proceso de postulación, seleccionaron a los 20 mejores estudiantes egresados de carreras como Ciencias Empresariales, Comercio Exterior e Ingenierías, considerándose en forma primordial su posterior vinculación en la vida laboral con el Puerto de Arica.

El programa que se desarrolla desde el 23 hasta el próximo 27 de enero, busca que los jóvenes a través de una intensa agenda de trabajo y estudio puedan conocer y aprender sobre la realidad portuaria de Arica junto a los servicios relacionados con sus faenas, tales como operadores, aduana, transporte y navieros, entre otros.

El gerente general de la Empresa Portuaria Arica, Iván Silva Focacci, expresó que “lo principal es que ellos puedan conocer en terreno la realidad del puerto de Arica no sólo la parte reglamentaría o normativa, sino también las inversiones e infraestructura que el terminal portuario pone a disposición del comercio exterior”.

“Esta iniciativa fortalece el vínculo tanto de ciudad-puerto como con aquellas entidades que se relacionan con la actividad portuaria y con las que permanentemente estamos tratando de fortalecer lazos, mejorando las relaciones, las externalidades y los impactos de la creciente demanda del comercio exterior boliviano y en este contexto es que nosotros estamos permanentemente trayendo a profesionales para que conozcan las labores que se realizan en el puerto de Arica”, añadió.

Por su parte, el gerente de Operaciones de Terminal Puerto Arica, Marcelo Hozven, indicó que “estamos comenzando nuestra quinta jornada de becas al nivel internacional con quince alumnos de Bolivia y cinco de Perú, realmente estamos muy dichosos de recibirlos en nuestro puerto de Arica para enseñarles en terreno que estamos haciendo, los proyectos que estamos llevando a cabo y por sobretodo la forma como nosotros estamos tratando la carga tanto, de Perú como de Bolivia, para darles un mejor servicio a nuestros clientes”.

Estudiantes

Respectos a las expectativas de los estudiantes universitarios que participan en la quinta versión del “Programa Becas Portuarias” Stephanie Ugarteche de la Universidad Privada de Bolivia La Paz, expresó que “Siempre me ha interesado conocer el movimiento naviero además tengo una mención en relaciones internacionales y me ha comenzado a gustar mucho todo lo de las importaciones y exportaciones y creo que esta pasantía es una oportunidad para complementar mis conocimientos que me ayudarán en mi vida profesional”.

Mario Panduro, estudiante de la Universidad Tecnológica del Perú, junto con agradecer la oportunidad de participar en el programa de becas manifestó que “quiero aprovechar esta pasantía para conocer más a fondo las operaciones y actividades portuarias que se realizan en el terminal portuario”.

Renata Lazcano, estudiante de la Universidad Privada Boliviana La Paz, indicó que “estoy muy feliz de poder pertenecer a este grupo que tiene la oportunidad tan grande y bonita de vivir la experiencia de todo el funcionamiento del puerto y adquirir información del tema de sostenibilidad que se maneja en el puerto porque creo que es importante fomentar el desarrollo sostenible”.

El programa contempla, además de charlas y salidas a terreno al puerto y al Antepuerto, visitas a los principales lugares turísticos de la región. Al término de la pasantía se entregará un certificado de participación del Programa Becas Puerto Arica 2017, equivalente a un valor curricular de 32 horas.