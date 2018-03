Confianza de parte de Overhold Shipholding Group (OSG), en cuanto a que la recuperación del mercado de cabotaje petrolero crecerá a medida que transcurra 2018, manifestó el gerente general de la firma, Sam Norton, luego de las ganancias obtenidas el cuarto trimestre del 2017, según informó Platts

Detrás de estos resultados se encuentra un aumento en la demanda de servicios buques tanque para cabotaje resguardada por la Ley Jones, en particular desde terminales de la costa estadounidense del Golfo hasta las refinerías de la Bahía de Delaware, en medio de atractivos descuentos en el crudo estadounidense comparado con los barriles internacionales, dijo Norton.

Además, la reducción gradual de la flota de cabotaje ha provocado una recuperación robusta en las tarifas del mercado spot, señaló Norton.

"Vemos que el progreso de las tarifas y los niveles de consulta mejoran respecto a lo que vimos hace 12 meses y esto es indicativo para mejorar las condiciones del mercado", agregó.

Aunque el spread Brent / WTI se redujo a US$2,50 - US$3,50 / b durante los primeros dos meses de 2018 desde los US$ 5- US$ 7 / b en el cuatro trimestre de 2017, según los datos de S & P Global Platts, un aumento en el costo de Bonny Light, en comparación con el WTI en Houston que registra US$ 1,50- US$ 3,00 / b en lo que va de 2018, desde los US$ 1.00- US$ 2,50 / b en el cuarto trimestre de 2017, está mostrando que las refinerías de la Bahía de Delaware están favoreciendo los barriles estadounidenses, según Norton.

"El crudo estadounidense de la Costa del Golfo es una opción rentable para las refinerías de la costa este", señaló durante una conferencia.

"Fuimos testigos de una sólida recuperación de las tarifas del mercado spot durante el cuarto trimestre", señaló Norton, y destacó que las tarifas de flete por tiempo (TCE) para la costa estadounidense de la Costa del Golfo y la Costa Atlántica de Estados Unidos aumentaron constantemente en los últimos meses a más de US$60.000 / d.

En particular, la compañía ha visto mejoras en las tasas de utilización en el último mes, como resultado de los crecientes volúmenes de cabotaje, el descarte de mayor tonelaje y el resurgimiento de los contratos a largo plazo. Después de la eliminación de ocho Articulated Tug Barges (ATBs) y un buque tanque de la flota desde la Jones Act, actualmente solo hay dos naves disponibles para charter a plazo que tienen menos de 20 años de antigüedad

El desguace está determinado por una combinación de tasas nominales junto con las tasas de utilización de los activos y OSG está viendo que los buques más antiguos encuentran cada vez más difícil justificar su existencia, aseguró Norton

Aunque la exposición al día del mercado spot de OSG aumentó 94% en 2017 en comparación con 2016, OSG renovó recientemente uno de sus tres contratos charter con las refinerías Delaware Bay Philadelphia Energy Solutions, Delta Refining y PBF Energy por tres años en lugar del plazo usual de un año.

"Es el aumento en los niveles de compromiso de compra o pago lo que nos da confianza de que los retornos de TCE de 2018 se acercarán o potencialmente superarán lo que hemos visto en promedio en 2017", señaló Norton.

Los ingresos anuales de TCE de OSG disminuyeron 19% a US$ 361 millones en 2017 de US$ 446 millones en 2016, de acuerdo con la presentación de Resultados de la naviera. La mayor caída del 45,5% se registró en el sector ATB a US$ 55 millones en 2017 desde los US$ 101 millones registrados en 2016. Los ingresos de TCE para el negocio de encendedores de OSG cayeron un 15% anual desde los US$$ 53 millones a los US$ 45 millones.

OSG opera 23 buques con bandera de EE. UU., Incluidos siete ATB, dos lightering ATB, tres buques tanque shuttl , nueve buques tanque de alcance medio y dos buques tanque no MR que participan en el Programa de seguridad marítima de EE. UU.

Por MundoMarítimo