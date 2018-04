A raíz del buen funcionamiento que ha tenido la plataforma logística Silogport, la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV), fue invitada a exponer sobre la versión móvil de este sistema -que se lanzó en marzo de este año- a FILCE 2018, con el objetivo de dar a conocer a los asistentes la importancia de incorporar tecnologías que favorezcan el óptimo funcionamiento y operatividad de la cadena logística, así como también los próximos desafíos que posee la empresa en esta área.

Según comentó a MundoMarítimo, el ingeniero de Proyectos Logísticos de EPV, Sergio Cerro, ya se trabaja en una versión 2.0, la que está en periodo de prueba y busca mejorar el “look an feel” de la aplicación y la página web para potenciar las funcionalidades a favor de las operaciones de exportación e importación. “Estamos buscando cómo poder agregar valor a los usuarios, por ello tenemos la app y el reporte de información a las Compañías Navieras, así como también a través del Silogport creamos una herramienta que nos permite integrarnos con las Agencias de Aduana, para enviar mensajes sobre eventos en la cadena logística en tiempo real”, aseguró.

Aplicación

La aplicación comenzó a estar disponible para descarga desde enero, sin embargo, ya desde su lanzamiento ha sido bajada desde los stores de Android y IPhone más de 750 veces, generándose más de 5.000 consultas acerca de los viajes.

“A raíz de esto, hemos tenido muy buenas evaluaciones y también algunas negativas, pero en estos casos hemos invitado a las personas a que nos hagan llegar con más detalle sus problemáticas para dar solución, las cuales hemos podido subsanar. Pero además, muchos de los usuarios nos están solicitando requerimientos para una nueva versión”, comentó Cerro.

Entre los requerimientos, el ingeniero de Proyectos Logísticos de EPV contó a MundoMarítimo que “entre las utilidades que presta la aplicación, está la posibilidad de revisar viajes de camiones que estén en tránsito o entrando al Puerto de Valparaíso y no necesitas estar registrado para eso. Sin embargo, las agencias de aduana y empresas navieras, ya nos están solicitado que a través de la app se pueda consultar por un booking no solamente por un camión en particular, si no por un listado de ellos o un listado de contenedores, para que la información sea mucho más masiva para ellos que manejan grandes volúmenes de carga”.

Cerro, precisa que están analizando cómo pueden llevar a cabo este requerimiento sin pasar a llevar las normas de confidencialidad de la información, la cual se necesita mantener en estricta reserva.

“Además, con la Gerencia de Logística de EPV estamos trabajando bastante fuerte lo que es nuevas tecnologías, para poder desarrollar inteligencia de negocios, machine learning y blockchain, para ver cómo podemos agregarles más valor a los usuarios de puerto Valparaíso”, acotó Cerro.

Sistema

Cabe destacar que Silogport permite conocer y auto gestionar rápidamente toda la información logística asociada a la expedición de sus cargas, su trazabilidad, su estado documental, y otras informaciones relevantes de la operación y del transporte, transformándose de esta manera, en un nuevo canal de comunicación entre el puerto y sus usuarios.

Y dentro de los mayores beneficios que ha traído a EPV es el aumento de la eficiencia del Puerto, según indicó Cerro, lo que permitió crecer de 500.000 TEUS de proyección a un millón de TEUS. “Hecho que se debe en parte a la implementación de Silogport, que ha permitido reducir tiempos de espera, aminorar costos, mejorar coordinaciones, haciendo que la información fluya más rápido”, añadió.

Por MundoMarítimo