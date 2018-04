ENAP registró positivos resultados financieros al cerrar el primer trimestre de 2018. La estatal obtuvo utilidades por US$9,6 millones y un Ebitda de US$180,7 millones, cifra que sobrepasa en US$53,2 millones lo proyectado en el Plan Anual de Gestión de ENAP y superior en US$27,1 millones al obtenido en igual período de 2017.

En tanto, a la espera de la pronta capitalización por US$ 400 millones aprobada por el Congreso Nacional, el patrimonio de ENAP también registró un incremento, al alcanzar los US$869,2 millones, 3,6% más que lo obtenido al 31 de diciembre del año pasado, cuando alcanzó los US$ 838,6 millones, lo que muestra el fortalecimiento financiero que ha tenido la empresa estatal en los últimos años.

Durante el período, la empresa experimentó un aumento en los ingresos ordinarios de US$ 415,5 millones, 26,3% más que en el mismo trimestre del año pasado. Principalmente por las mayores ventas de productos propios e importados, derivados especialmente del aumento del precio internacional de los productos, como también del incremento del volumen vendido.

Por otra parte, el Margen Bruto Consolidado para las tres Líneas de Negocio de ENAP estuvo en línea con la cifra alcanzada en el mismo período en el 2017 y alcanzó los US$ 100,0 millones al cierre del primer trimestre del presente año. En el caso de Refinación y Comercialización (R&C) se registró un margen bruto de US$ 56,4 millones, cifra inferior al mismo período de 2017 a consecuencia del encarecimiento de la canasta de compra de crudos, debido al incremento de los precios internacionales y a menores descuentos en las adquisiciones registradas en el primer trimestre del 2018.

No obstante, la disminución fue neutralizada por el margen de la Línea Exploración y Producción (E&P), el que alcanzó US$ 38,5 millones, generando una variación positiva de US$ 30,2 millones respecto al mismo período de 2017. En tanto, la Línea Gas y Energía (G&E) también tuvo un margen positivo de US$ 5,1 millones, cifra que se compara favorablemente con los US$ 2,3 millones negativos obtenidos entre enero-marzo de 2017.

El gerente general de ENAP, Marcelo Tokman, indicó que “los resultados que obtuvimos este primer trimestre son fruto de la implementación de nuestro Plan Estratégico para hacer más eficiente y rentable ENAP, y consolidarla como una empresa que contribuye significativamente al desarrollo de Chile. Pese al alto nivel de volatilidad del mercado internacional, con mayores costos de compra de crudos para nuestras refinerías y en un escenario de fuertes oscilaciones de los precios del petróleo, hemos sido capaces de aumentar nuestro EBITDA, patrimonio y utilidades”.