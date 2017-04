El sueño de la carretera marítima costera en Chile

El transporte marítimo de corto alcance podría convertirse en el mejor aliado para el comercio en la costa de Latinoamérica. La geografía física de Chile con su extensa costa ofrece amplio potencial para utilizar el mar como una ‘carretera’ para la carga doméstica. Sin embargo, estructura de carga, la distribución entre demanda y transporte y el suministro de servicios navieros durante la última década “no han evolucionado en la manera que se esperaría en el entorno físico y económico en América Latina”.

De acuerdo al artículo TRB 17-00885 A Chilean Maritime Highway: Is It a Possible Domestic Transport Option? por Mary R. Brooks y Gordon Wilmsmeier, el transporte marítimo costero está subdesarrollado en Chile, por lo que una supercarretera marítima tendría perfecto sentido, considerando la geografía excepcional del país.

Contexto social, económico y regulatorio

El desarrollo social de Chile en la última década ha llevado a un aumento en el PIB, el cual ha desgastado la capacidad de infraestructura existente y la accesibilidad regional. Los principales commodities impo/expo incluyen productos minerales, químicos, madera y sus derivados, productos agrícolas, metales, entre otros, y el transporte marítimo continúa siendo el principal método para el comercio internacional.

El desarrollo económico ha sido el resultado de una vasta inversión en infraestructura vial, lo cual ha convertido al sistema de transporte del país en uno más dependiente de combustibles fósiles. La mayoría de los bienes importados ingresan al país a través de los puertos de la zona central y luego son transportados vía terrestre hacia sus destinos finales.

Complejos acuerdos regulatorios en torno al cabotaje han protegido al transporte marítimo nacional de la competencia internacional. “Considerando la larga costa de Chile y sus muchos puertos, tendría sentido facilitar el transporte marítimo costero para aquellos productos que deben recorrer largas distancias, resultando en una reducida congestión vial y menores emisiones de CO2”, lee el documento.

Dos corredores

El estudio presenta dos mercados teóricos: un corredor del Norte, otro del Sur o una combinación de ambos. Sin embargo, la primera medida para que cualesquiera de estas carreteras marítimas costeras se desarrollen es fortalecer la capacidad de la mayoría de los puertos de transferir carga desde embarcaciones en alta mar a naves costeras. El corredor del Norte se extendería desde el puerto de Iquique hasta los de la zona central Valparaíso/San Antonio, pasando por Antofagasta y Puerto Angamos, mientras que el corredor del Sur comenzaría en la zona central y recorrería hasta Punta Arenas, incluyendo los puertos de San Vicente, Coronel y Puerto Montt.

La elección que los dueños de la carga hagan sobre el transporte modal se verá principalmente influenciada por la ventaja tiempo/costo/volumen que la opción marítima-costera presente por sobre la alternativa terrestre. Pero como establece el artículo, “es difícil identificar cuánto volumen de carga puede traspasarse desde las carreteras terrestres a los corredores costeros a través de cambios regulatorios o incentivos de desarrollo económico; la falta de data sobre el flujo nacional de carga terrestre limita esta investigación”.

Por MundoMaritimo