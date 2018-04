El e-commerce llegó para quedarse. El Internet eliminó las barreras del comercio, poniendo al alcance de consumidores en un extremo del mundo productos provenientes desde las más diversas latitudes. Sin embargo, de nada sirve comprar a un click si el transporte entorpece los tiempos de llegada: ahí la importancia de la logística.

De acuerdo al artículo, que tuvo acceso MundoMaritimo, “The role of transport and logistics in promoting e-commerce in developing countries” de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo UNCTAD, escrito por Luis Rodríguez, la principal barrera para el desarrollo del comercio electrónico es una débil logística. En su texto, la autora explora algunos de los desafíos en este ámbito según el análisis del asesoriamiento de preparación rápida de comercio electrónico para países menos desarrollados Rapid e-Trade Readiness Assessments of Least-Developed Countries (LDCs).

Mientras que el Internet puede ayudar a que las compañías aumenten sus exportaciones, las ventas necesitan un transporte correctamente coordinado para prosperar. Transporte terrestre, puertos, servicios de entrega de correos y aduanas son cruciales al momento de lograr una entrega exitosa. Ineficiencias en el sistema logístico (transporte de carga, almacenaje, despacho fronterizo y entrega postal doméstica), aumentan los costos comerciales de las empresas de comercio electrónico. Por lo tanto, una débil red logística se convierte en una barrera para el buen desarrollo del comercio electrónico, especialmente en países en desarrollo.

Desafíos a vencer

El artículo menciona tres principales desafíos a superar para optimizar el desarrollo del comercio electrónico. El primero de ellos es transporte e infraestructura logística, cuyo principal tema radica en la carencia de inversión, especialmente en las zonas extraurbanas y la falta de soluciones para los cuellos de botella en los predios portuarios.

La segunda dimensión de desafíos descrita es el acceso a servicios de calidad bajo condiciones competitivas. La falta de servicios de entrega de paquetes –ya sean públicos y/o privados- los cuales puedan proveer cobertura geográfica junto con una entrega rápida, confiable y con trazabilidad comprobable. A esto se suma la falta de un sistema nacional de registro de envíos para hacer un seguimiento fidedigno de los paquetes, y aumentar la competitividad entre los servicios de correos públicos y privados.

La eficiencia de los servicios fronterizos y de aduanas es la tercera dimensión de desafíos a superar para facilitar el intercambio comercial. Para esto es clave mejorar las ineficiencias en los procesos de internación de aduanas, facilitando la documentación y los gravámenes requeridos.

A pesar de que el documento analizó específicamente los casos de Nepal, Camboya, Bután, Lao, Liberia y Myanmar, las dificultades identificadas se pueden extrapolar a otros países donde también se busca optimizar el comercio electrónico.

Por MundoMaritimo