El dragado es una industria importante con aplicaciones en muchas esferas. A medida que la población del mundo sigue aumentando, especialmente en las zonas costeras, es necesario ganar más tierras en las costas y protegerlas de la erosión y las inundaciones, lo que da lugar a la necesidad de realizar trabajos de dragado. Además, debido al aumento en los niveles del mar producto del calentamiento global, cada vez más áreas costeras están experimentando inundaciones y para prevenirlas o mitigar sus efectos, se requiere de esta labor, señala un reporte de 364 Analyze.

Por otro lado, a medida que aumenta el volumen del comercio mundial, cada vez se movilizan más productos a través del mar utilizando grandes buques. Debido a esto, la infraestructura portuaria necesita ser ampliada y para este propósito se requiere dragado para mantener los puertos funcionando.

También, debido a la creciente demanda de petróleo y gas, la exploración de estos recursos energéticos en áreas remotas, requiere la construcción de puertos, actividad que implica la realización de tareas dragado. Por último, dado que la industria del turismo mundial también está aumentando, es necesario mantener las playas en buenas condiciones y, por esta razón, este trabajo también se realiza en dichas áreas.

Proyecciones

Se estima que el mercado global de dragado alcanzará un valor de casi US$16.500 millones en el año 2022 y que crecerá a una CAGR lenta durante el 2017 y el 2022. Según el reporte de Future Market Insights, el segmento de mantenimiento alcanzará un valor de casi US$ 3.150 millones en el año 2022. Esto representa un crecimiento de CAGR lento durante el período 2017-2022. Se calcula que el mantenimiento representa casi un quinto de la distribución de ingresos del segmento de aplicaciones para el final del año 2017 y se espera que pierda una cuota de mercado para fines de 2022.

Según el pronóstico de Future Market Insights, en el segmento de clientes, las compañías O & G alcanzarán un valor de casi US$3.330 millones en el año 2017. Esto representa un lento crecimiento de CAGR. Se estima que las compañías O & G representaron casi una cuarta parte de la distribución de ingresos del segmento de tipo de cliente en el año 2017 y se espera que gane participación de mercado para el final del año 2022.

Según el pronóstico de Future Market Insights, en el segmento de tipo de cliente de las compañías mineras alcanzará un valor de casi US$1.030 millones en 2022. Se espera que éste pierda algo de valor de mercado para el final del año 2022. La participación más grande será aportada corresponde a la región Asia Pacífico. Future Market Insights pronostica que el mercado de dragado de China crecerá de casi US$3.320 millones en 2017 a casi US$3.800 millones en 2022. Esto representa un compuesto anual tasa de crecimiento (CAGR) de 2,7% de 2017 a 2022.

El informe también ha perfilado a los principales actores en el mercado global de dragado, que permanecerá activo hasta el 2022. Estos incluyen compañías como Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd., Great Lakes Dredge & Dock Corporation, Royal Boskalis Westminster NV, Jan De Nul NV, China Harbour Engineering Company Ltd., Grupo DEME, National Marine Dredging Co., Weeks Marine, Inc. y Van Oord NV

Por MundoMarítimo