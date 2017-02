El escándalo de Odebrecht que salpica la industria en Latinoamérica

Fue el Departamento de Justicia de los Estados Unidos el organismo que destapó la olla. El 21 de diciembre publicó una investigación que develaba una completa red de corrupción tejida por la constructora brasileña Odebrecht en 12 países del globo, la mayoría en Sudamérica.

Odebrecht es una compañía de origen brasileño, fundada desde hace más de 60 años por Norberto Odebrecht Pernambuco. Su principal negocio son las obras públicas, pero también tiene presencia fuerte en ingeniería aeroespacial y ambiental; petroquímica; química; utilidades; etanol; inmobiliaria; infraestructura; defensa y transporte.

De acuerdo a las indagaciones, la trasnacional carioca creó una estructura formal para operar y competir con ventaja antiética en licitaciones y contratos con el Estado durante los últimos 20 años. Fue justamente una ex funcionaria de Odebrecht la que entregó la información que no dejaba dudas del proceder de la constructora que alcanzó sobornos por más de US$ 700 millones en cerca de 100 proyectos de obras que le fueron adjudicados.

Conforme a los primeros antecedentes reveladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los gobiernos que permitieron las coimas son Angola y Mozambique (África); México, Panamá, Guatemala (Centroamérica); República Dominicana y EE. UU.; y Perú, Argentina, Venezuela, Ecuador y Colombia, en Sudamérica.

Un río con agua poco claras

De acuerdo a la investigación norteamericana, Odebrecht en Colombia gestionó entre 2009 y 2014 pagos irregulares por más de US$ 11 millones para ganar contratos de obras públicas. Uno de los proyectos ennegrecidos por la corrupción es la concesión para recuperar la navegabilidad del río Magdalena, canal del acceso al puerto de Barranquilla.

A través de su compañía Navelena, la firma brasileña se adjudicó el 2014 el proyecto de US$ 873 millones para aumentar a cerca de 10 millones de toneladas la capacidad de movilización del río. Hoy, luego de destaparse el escándalo, la empresa tiene problemas para ejecutarlo después de que el banco japonés Sumitomo Mitsui le retiró en enero su apoyo para financiar con US$ 250 millones la obra.

Otra licitación viciada fue la adjudicación para las obras de la Ruta Sol Tramo 2. Por esta está detenido el ex-Viceministro de Transporte del gobierno de Álvaro Uribe, Gabriel García Morales, a quien la Fiscalía de Colombia le imputó los cargos de enriquecimiento ilícito, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos que favorecieron a Odebrecht.

Otros proyectos hoy en tela de juicio en Colombia son la ruta Ocaña-Gamarra y el contrato Tunjuelo-Canoas, una obra con la que se busca hacer la interconexión para descongestionar el río Bogotá.

Pero el escandalo es mucho mayor. El fiscal General de Colombia, Néstor Humberto Martínez, informó en una conferencia de prensa que el ex senador Otto Bula declaró bajo juramento que Odebrecht entregó un millón de dólares a la gerencia de la campaña del presidente Juan Manuel Santos.

Perú

El 21 de diciembre de 2016, una corte de Nueva York anunció que Odebrecht reconoció el pagó en Perú de sobornos por US$ 29 millones entre 2005 y 2014, es decir durante los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006 - 2011) y Ollanta Humala (2011 - 2006).

El ex director de la constructora en Lima, Jorge Barata, fue quien confirmó al organismo estadounidense pagos por al menos US$ 20 millones entre 2005 y 2008. Señaló directamente al ex presidente Toledo como el destinatario, quien utilizó a su amigo el empresario Josef Maimam como intermediario.

El caso por el cual Toledo está acusado es la construcción de la Carretera Interoceánica que une el país con Brasil. Según el persecutor, el dinero ocupado en los sobornar se recuperaba con sobrecostos artificiales en los contratos.

Diario El Comercio publicó que el ex presidente Toledo - con orden de captura internacional -habría recibido el dinero a cambio de asegurar a la compañía brasileña la licitación de la carretera. La fiscalía ya tiene rastros de al menos US$ 11 millones en pagos de Odebrecht.

Una de las pruebas que se conocen es que el ex mandatario habría participado personalmente el 2004 en la sesión de la agencia gubernamental Pro Inversión, donde se habría gestado el marco legal para la licitación de la vía interoceánica.

Toledo negó “absoluta, rotundamente” todas las acusaciones en una conversación telefónica con diario El Comercio. “Yo no tengo nada (…) busquen mis cuentas, por favor”, dijo desde París, donde vive actualmente.

