El destino de las alianzas navieras para el 2017

Predicciones para The Alliance, 2M y Ocean Alliance

El inicio de un nuevo año llama a todo tipo de predicciones y supersticiones para hacer que los deseos de un mejor año se cumplan. Quizás la mística funciona para las vidas individuales, pero la industria del transporte marítimo necesita mucho más que cábalas y buenas energías para salir adelante. Para el 2017, las tres grandes alianzas que surcarán los mares serán 2M, The Alliance y Ocean Alliance, y cada una se presenta con diferentes escenarios para hacer frente al nuevo año.

2M: Para la alianza de Maersk y MSC, la incorporación de Hyundai Merchant Marine a 2M en un inicio se desarrollará a través de un acuerdo para compartir y adquirir espacios de forma exclusiva. Adicionalmente Maersk tomará en arriendo cinco naves de HMM, aliviando la delicada situación financiera de la naviera surcoreana. Por último, el acuerdo menciona que de mejorar la condición de HMM al tercer año de alianza la naviera se incorporaría como miembro en iguales condiciones.

The Alliance: Como señal de los tiempos, los miembros de The Alliance han creado un instrumento catastrófico entre ellos, que les permitirá entregar de manera exitosa la carga contenerizada de cualquiera de sus miembros que caiga en quiebra. Tanto Yang Ming como “K” Line fueron miembros de la alianza CKHYE junto a Hanjin, y ambos vieron su reputación afectada al ver que sus clientes encontraron contenedores reservados con “K” Line y Yang Ming que fueron embargados a bordo de naves de Hanjin o sufrieron retrasos considerables. La medida implementada por The Alliance pretende proteger a los miembros entre sí en caso de que un escenario como el de agosto 2016 se vuelva a repetir.

Ocean Alliance: Para la Ocean Alliance, compuesta por CMA CGM – OOCL – China Cosco y Evergreen, tanto China Cosco como OOCL recibirán naves de +20.000 TEUs de capacidad al inicio de 2017, incrementando su mega flota. Sin embargo, con la amenza de Trump sobre el acuerdo comercial con China, llenar estas naves podría ser un desafío incalculable.

El 2017 promete ser un año interesante. Desde el Brexit hasta la próxima administración estadounidense, pareciera ser que los sentimientos predominantes no son muy pro intercambio comercial. Si la tendencia proteccionista continúa, el problema actual de sobreoferta-baja demanda podría seguir y el “instrumento catastrófico de las alianzas” podría ser puesto a prueba. Sálvese quien pueda.

Por MundoMaritimo

Fuente: Xeneta