Para crear este consejo consultivo, el presidente de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), Germán Correa, convocó a diversas personalidades de distintos ámbitos políticos e institucionales relacionadas con el mundo del transporte e infraestructura, para a través de esta instancia generar propuestas de consenso para el desarrollo del modo ferroviario en Chile.

El Consejo está conformado con diversas personalidades del mundo público, muchos de los cuales han ejercido cargos públicos de alto nivel en los últimos 20 años, en los ámbitos de transportes y obras públicas.

Correa, explicó que “este Consejo –que es plural y representa diversos sectores- tiene una importante trayectoria en materia de transportes e infraestructura, además de la autoridad política y la experiencia que lo dota de legitimidad y peso para influir en las políticas públicas relacionadas con el modo ferroviario y el transporte en general”.

Además el ejecutivo, mencionó que “fue muy satisfactorio ver el entusiasmo y compromiso con el cual participaron los asistentes a este Consejo respecto a la relevancia del tren para Chile. No hay dos opiniones distintas. Es fundamental impulsar aún más el desarrollo del modo ferroviario y su contribución al progreso del país”.

Al término de la reunión, el ministro de Economía, que también fue Presidente de EFE entre los años 2007-2010, Jorge Rodríguez, expresó que “más allá de lo que puede durar un gobierno, las líneas férreas pueden durar más de 100 años, y lo que hacen las grandes empresas internacionales es planificarse a largo plazo. Hay que hacer un cambio radical y para eso este consejo consultivo ya está trabajando”.

El Consejo sesionó por primera vez la semana pasada, y volverá a reunirse nuevamente en enero, con el objetivo de consolidar los consensos observados hoy y establecer una propuesta común que será entregada a las futuras autoridades del país.

Importancia del intermodalismo

Durante la primera sesión los presentes, coincidieron en la desventaja en la que ha ido quedando el modo ferroviario en el país frente a las inversiones en carretera, por lo que debe buscarse un equilibrio para que el país pueda contar con redes intermodales para su desarrollo. Asimismo, también estuvieron de acuerdo en la necesidad de contar y llevar adelante con la debida prioridad, una política de transportes que equilibre e impulse el desarrollo de los diferentes modos, enfrentando al mismo tiempo los problemas de institucionalidad pública que limitan el despliegue de dicha política.

Igualmente, el Consejo consideró imprescindible que los proyectos ferroviarios cuenten con marcos presupuestarios y de financiamiento de largo plazo, que permitan una eficaz planificación estratégica, así como un gobierno corporativo que permita su desarrollo.

Respecto de los proyectos estratégicos que se encuentra impulsando EFE, el Consejo valoró especialmente la Plataforma Logística Ferroportuaria entre la región Metropolitana y los puertos de la región de Valparaíso, así como la Red de 5 líneas de Metro Valparaíso al 2040, proyectos que según el Consejo, transformarán a EFE en una empresa moderna y de otro carácter.

Consejo

El primer encuentro del consejo se desarrollado en las oficinas de EFE y estuvieron presentes el ministro de Economía y ex Presidente de EFE, Jorge Rodríguez; los ex ministros de Obras Públicas, Sergio Bitar y Carlos Cruz; la ex subsecretaria de Transportes, Gloria Hutt; el Intendente de Valparaíso, Gabriel Aldoney; el ex presidente de Metro de Santiago, Daniel Fernández; el ex presidente de EFE, Víctor Toledo; el ex presidente del SEP, Sergio Guzmán, el ex presidente de Metro Valparaíso, José Luis Domínguez; el ex presidente de Trenes Metropolitanos (hoy Tren Central) Juan Esteban Doña, junto con todos los integrantes del Directorio de EFE y la gerente General de la empresa, Marisa Kausel.

Integran también el consejo en la próxima sesión, los ex ministros de Transportes, Pedro Pablo Errázuriz y Felipe Morandé; el ex ministro Secretario General de la Presidencia, Cristian Larroulet; la ex ministra de Obras Públicas, Loreto Silva; los ex subsecretarios de Obras Públicas, Juan Carlos Latorre y Sergio González; el decano de la Facultad de Arquitectura de la UDD, Pablo Allard; los ex presidentes de la CPC, Andrés Santa Cruz y Alberto Salas; y el ex presidente de la Asociación de Ingenieros Consultores, Elías Arze.

Por MundoMarítimo