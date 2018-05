Fiel a su naturaleza innovadora, DP World presentó el nuevo sistema de entregas ultra-rápidas DP World Cargospeed, máxima velocidad de transporte de carga paletizada a mínimos valores. En asociación con la estadounidense Virgin Hyperloop One, la compañía árabe será pionera en entregar un servicio de carga con la velocidad del transporte aéreo y con precios cercanos al transporte terrestre.

El sistema Hyperloop es un modelo futurista de transporte de pasajeros y carga donde un vehículo tipo cápsula es lanzado a través de un tubo de acero casi al vacío, viajando a velocidades más altas que aquellas alcanzadas por una aeronave. El transporte es logrado gracias suspensión eletromagnética combinada con un ambiente de baja presión dentro del tubo, lo que impulsa las cápsulas a 300 metros por segundo con casi nula fricción. Se podrán transportar bienes de alta prioridad, sensibles al tiempo como alimentos frescos, medicamentos e insumos médicos, electrónica y más, todo conectado con los existentes modos de transporte terrestre, ferroviario y aéreo.

La tecnología facilita operaciones autónomas diseñadas para reducir errores humanos y funcionar con demoras mínimas. Hyperloop es más costo efectivo de implementar y operar que ferrocarriles de alta velocidad. Además, es 100% eléctrico y tiene cero emisiones directas, lo que lo convierte en una alternativa amigable con el medioambiente.

Soberanos y líderes

El lanzamiento de la nueva unidad de negocios estuvo presidida por el vicepresidente y Primer Ministro de los Emiratos Árabes Unidos y regente de Dubai, su alteza Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, quien tomó la ocasión para destacar que “los Emiratos Árabes Unidos está a la vanguardia de convertirse en uno de los principales actores en el desarrollo del mundo actual. Ser pioneros significa tomar decisiones audaces que abren las puertas para incorporar soluciones innovadoras. Tenemos grandes aspiraciones porque tenemos una inquietud sin límites y la confianza de que podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos”, según lee un comunicado de prensa del gobierno EAU.

El soberano árabe comentó, además, que los avances tecnológicos están al centro de la visión de desarrollo de EAU, la cual está impulsada por un profundo entendimiento de las necesidades del futuro. Subrayó la importancia de explorar constantemente nuevas tecnologías que pueden realzar eficiencias y procesos, a la vez de mantener los más latos niveles de calidad. Su alteza destacó la contribución de DP World al mundo comercial en su rol de elevar el perfil de EAU como líder y pionero en el sector.

El evento de lanzamiento, realizado a bordo del histórico crucero Queen Elizabeth 2, contó también con la presencia del presidente del directorio y CEO de DP World, Sultán Ahmed Bin Sulayem, y Sir Richard Branson, fundador de Virgin Group y presidente del directorio de Virgin Hyperloop One. El sultán Ahmed Bin Sulayem recalcó que “a través de la historia, el transporte de carga ha sido un catalizador de revoluciones en el ámbito. Con su atrevida visión de futuro, Dubai siempre ha desafiado los límites de la innovación. Precisamente, este espíritu innovador nos ha permitido convertirnos en líderes mundiales en el rubro logístico. Hemos realizado inversiones significativas en Virgin Hyperloop One porque vemos la necesidad de un sistema de transporte de carga de esta naturaleza para soportar la alta demanda de las entregas globales actuales. Creemos en la visión de largo plazo de Virgin Hyperloop One. Son el socio adecuado para dar forma al futuro de la logística global y estamos ansiosos por desarrollar los sistemas DP World Cargospeed con ellos”.

Sir Richard Branson agregó que “el crecimiento del comercio electrónico a nivel global esta impulsando un cambio dramático tanto en el negocio de bienes de consumo y el comportamiento de los consumidores. Las entregas on-demand son una novedad hoy, pero mañana serán una expectativa. Los sistemas DP World Cargospeed habilitados por Virgin Hyperloop One permitirán entregas ultra-rápidas de bienes de alta prioridad, potencialmente revolucionando la logística, apoyar zonas económicas y crear megarregiones económicas desarrolladas”.

Por su parte, Rob Lloyd, CEO de Virgin Hyperloop One comentó que “en base a la asesoría de McKinsey sobre la tecnología en cuestión, las cadenas logísticas integradas con Virgin Hyperloop One pueden impactar dramáticamente las líneas finales de los negocios al reducir los inventarios y espacio de almacenaje en cerca de 25%. Colectivamente, escogemos llamar a nuestra solución impulsada por Virgin Hyperloop one como DP World Cargospeed porque la velocidad es mucho más que llevar un producto del punto A al punto B, sino que se trata de optimizar todo el trayecto de inicio a final. DP World Cargospeed ofrecerá una experiencia de cliente sin precedentes, confianza y libertad de no tener que planificar con tanta anticipación”.

