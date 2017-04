DP World Callao emprende inversión preliminar a la espera de respuesta a adenda por Fase 2

Gerard van den Heuvel, CEO de DP World, operador del Muelle Sur en el puerto del Callao en Perú, se refirió en entrevista con El Comercio sobre la situación que vive la empresa hoy con motivo de las obras de ampliación del terminal de contenedores, que en su Fase 2 experimenta un retraso.

El ejecutivo explicó que presentaron al gobierno una adenda al contrato por las nuevas condiciones del mercado. Respecto al estatus de esto, dijo que están en las últimas negociaciones y que están a la espera de la respuesta del Ejecutivo. “Pero hemos comenzado con una especie de Fase 2A. Invertiremos US$40 millones en nuevos accesos para disminuir las colas al ingreso y salida de la terminal, ampliaremos la zona de espera y el área de contenedores refrigerados, entre otras acciones”, dijo sobre los trabajos que concluirían en febrero o marzo de 2018.

La denominada 2A es un complemento de la denominada Fase 2, etapa mayor que considera la construcción de un muelle de hasta 960 metros (hoy tiene 650 metros), la ampliación del patio de contenedores hasta llegar a 30 ha (hoy tiene cerca de 24 ha) y la instalación de grúas según la demanda, describió van den Heuvel.

Sobre los plazos de la Fase 2, el CEO respondió que depende del gobierno. “Firmada la adenda, las obras podrían comenzar 12 meses después. La intención es empezar cuanto antes”.

Respecto a la inversión privada, el ejecutivo comentó que la estimación quedó corta, pues originalmente era US$600 millones, pero podría llegar US$800 millones. “Si necesitamos más, pondremos más. Poner dinero no es el problema, pero tiene que ser un buen negocio a futuro. El problema es que si no hay seguridad o no hay decisiones, y tienes cuatro ministros de transportes en un Gobierno, ¿con quién hablamos? Ese es el problema”.

Balance y nuevas inversiones

Consultado sobre el balance en los primeros años de la concesión, el ejecutivo de DP World expresó que “en la primera fase, en donde hemos tenido seis años de trabajo, la carga creció de a pocos. El primer año movimos medio millón de TEU (unidad equivalente a 20 pies) y el segundo casi un millón. En el 2015 llegamos a 1,23 millones y en el 2016 a 1,14 millones”.

Sobre los números durante este año, señaló que desde diciembre del 2016 han visto un buen crecimiento de exportaciones, carga refrigerada y harina de pescado. Incluso, pese a lo que ocurre con el fenómeno del Niño Costero, que hace difícil que la carga llegue al Callao, no han sufrido complicaciones ni cancelaciones.

Van den Heuvel declaró a El Comercio que independiente de la situación en Lima quieren seguir invirtiendo en Perú porque hay un buen clima para ello y “por eso hemos puesto dinero en Lurín y seguimos haciendo inversiones adicionales en el Callao, pese que no tenemos garantía para la fase 2. También hay proyectos futuros como parques logísticos o industriales”.

Otras zonas que estaría evaluando DP World son Pisco, Chincha, Trujillo y Arequipa. Esta última tiene bastante potencial porque no hay un puerto seco, por ejemplo. “Pero si el Callao no crece no servirá de nada porque no habrá espacio para poner la carga”, concluyó.