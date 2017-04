Director ejecutivo de REDE expone sobre las energías renovables en Chile

Este 20 de abril se realizó en Valparaíso el segundo Coloquio Marítimo en lo que va del año, instancia organizada por la Liga Marítima de Chile. El tradicional encuentro contó con la participación del director ejecutivo de la empresa Renewable Energy Development Enterprise (REDE), Arturo Troncoso, quien expuso sobre “Las energías renovables en el mediano y corto plazo en Chile”, con mención en las energías marinas en el territorio insular.

En las dependencias de la Liga, Troncoso explicó la importancia de las energías renovables, el potencial que tiene cada una de ellas en Chile. Posteriormente, se focalizó en las energías marinas y sus posibilidades de ser utilizadas en la región de Valparaíso, incluyendo Isla de Pascua y Robinson Crusoe, donde estas fuentes energéticas se desarrollan gracias a un esfuerzo mancomunado de la Fundación Chile y el Gobierno Regional, a través del concurso Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) en el año 2015.

Troncoso en conversación con MundoMaritimo planteó que la implementación de esta innovadora forma de generación energética va a depender en gran medida de la tecnología. “Como país necesitamos una política de Estado, más que de Gobierno, clara sobre qué energía queremos para Chile para su crecimiento. Esto, dependerá del grado de desarrollo de cada uno de los dispositivos de energías marinas: undimotriz, mareomotriz u otros, si alguno de ellos aplica a ciertos lugares geográficos de la costa chilena, sea insular o continental”, apuntó.

Pero, según el director ejecutivo de REDE, ya existen dispositivos que están disponibles para poder hacer planes pilotos. “Soy de la idea de que hay que instalar dispositivos para aprender de ello, y previo a eso, medir y tener suficiente conocimiento de las diferentes áreas con el objetivo de trabajar el tema, el marco legal para energías marinas y el marco medioambiental, que es fundamental”, afirmó.

Agregó que en esta materia el conocimiento juega un rol fundamental. Por ello llamó a “sensibilizar a la comunidad en que son energías viables, no contaminantes; somos un país, si no el que más, que tiene mayor potencial de energías marinas del mundo y podríamos estar exportando energías después de haber satisfechos nuestros requerimientos, pero eso necesita voluntad política y visión. Por lo tanto, si eso no está claro, va ser muy difícil desarrollarlo”.

Australia y Canadá

También Troncoso se refirió en particular sobre dos países que han logrado materializar proyectos similares como el que se busca llevar a cabo en Chile insular. “Australia tiene su experiencia en energías renovables en todos los convenios que ha establecidos con las comunidades indígenas y por su parte Canadá, lo mismo”, mencionó.

Por último, sostuvo que Chile tiene “el mayor potencial en energía undimotriz dentro del contexto de las energías marinas. Y efectivamente no se ha podido aprovechar todavía por el costo que tiene, pero en algún momento vamos a tener que aprovecharla, ya que la matriz energética chilena tiene 22.000 MW y el potencial de energía marina son 240.000 MW, es decir, con el 10% de la energía undimotriz en Chile podríamos abastecer a todo el país completo”, finalizó el fundador de REDE.

Por MundoMaritimo