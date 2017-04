Diputada Andrea Molina se reúne con la Coordinadora Marítima Portuaria de Valparaíso

Durante la jornada de este 21 de abril, la diputada Andrea Molina llegó hasta las oficinas de Terminal Pacífico Sur Valparaíso (TPS) para reunirse con los dirigentes portuarios de Valparaíso, afiliados en la Coordinadora Marítima Portuaria, con el objetivo de interiorizarse sobre el denominado conflicto de las cargas limpias.



En la oportunidad, la diputada agradeció la posibilidad de escuchar las demandas de la Coordinadora Marítima y también a los ejecutivos de la concesionaria que opera el terminal 1 de la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV). “Quedamos en analizar bien el tema en profundidad porque aquí hay muchas aristas, aquí hay otras empresas que están siendo parte del porqué están en esta situación específicamente”, expresó.



Agregó que va a “pedir información por transparencia, voy a plantear desde ya varios oficios que ellos van a recibir las copias con el contenido y las fechas en que éstos se hagan. Mi intención es generarlos cuanto antes; empezar a trabajar hoy día mismo. Posteriormente pediré una reunión con EPV y con la Contraloría General de la República”.



Respecto a su opinión sobre el conflicto en cuestión, Molina omitió hacer cualquier tipo de comentarios sin antes conocer todos los antecedentes del caso. “Por ahora es relevante escuchar a todas las partes. Pero sin duda alguna que lo que estoy pidiendo a través de los oficios e información es para poder tener claridad absoluta (…) del funcionamiento de este puerto versus otros, y cómo se puede en definitiva generar una solución concreta al problema, porque aquí la autoridad no la ha dado”, sentenció.



Atención de cruceros



Por último, la diputada por el Distrito Nº 10 de la región de Valparaíso, se refirió sobre las consecuencias económicas que podrían afectar al turismo la advertencia de los trabajadores portuarios de no atender la última recalada de la temporada de cruceros 2016-2017 del “Norwegian Sun” en TPS, que estaba contemplada para este 25 de abril pero que finalmente se trasladará a Puerto Central (PCE) de San Antonio.



“El hecho que no se esté trabajando como corresponde afecta no solamente a la Quinta Región, sino al país. Este es uno de los puertos más importantes que tiene Chile. Entonces no podemos olvidarnos de eso, lo que significa, representa, y el cómo nos manejamos a niveles internacionales”, concluyó la diputada.



Trabajadores portuarios



Por su parte, Sergio Baeza, vocero de la Coordinadora Marítima Portuaria, calificó la reunión como “positiva”. Sin embargo, el dirigente salió al paso de las críticas tras la decisión final que tomó la naviera Norwegian Cruise Line al no presentarse las condiciones necesarias de seguridad para atender a su crucero en Valparaíso.



“Los trabajadores no somos los culpables de que el crucero no haya venido a Valparaíso. Por el contrario, ayer (20 de abril), lo dije públicamente, que el buque pudiera venir cuando quisiera, pero nosotros estamos muy molestos con la Empresa Portuaria; son ellos lo que no quieren dialogar”, terminó declarando el también presidente de la Confederación de Trabajadores Portuarios de Chile (Cotraporchi).



MundoMarítimo