Cotraporchi se reunió con intendente de la región de Valparaíso

Dirigentes agrupados en la Confederación de Trabajadores Portuarios de Chile, Cotraporchi, y en la Coordinadora Marítima Portuaria de Valparaíso, se reunieron este jueves 2 de febrero, en el Sindicato de Estibadores, con el intendente de la región de Valparaíso, Gabriel Aldoney.



En la ocasión le expusieron a la autoridad su visión acerca de la pérdida de empleos y competitividad en el puerto de Valparaíso, producto del denominado conflicto por las cargas limpias. Los dirigentes señalaron a la autoridad que anualmente se están perdiendo 30.000 turnos de trabajo y que existe un sobre costo por servicios portuarios de US$ 10 millones al año debido a la prohibición de aforar en el puerto y la obligación de efectuarlos en la Zona de Extensión y Apoyo Logístico (ZEAL).



Al referirse a la reunión, el intendente Aldoney manifestó que “el problema que ellos me han planteado los preocupa hace mucho tiempo, no es un problema de fácil solución porque hay muchas variables de por medio, yo les he manifestado mi disposición a colaborar en buscar una solución dentro de las limitaciones que tengo como autoridad respecto a este tema en particular”.



En cuanto a la discriminación que sostenidamente han venido acusando los dirigentes por parte de la empresa portuaria ya que es el único puerto en Chile donde los aforos se realizan fuera de estas instalaciones, expresó que “con toda franqueza yo les he dicho que sí ellos creen que hay discriminación en términos económicos o legales, en Chile existen los mecanismos para dilucidar ese tipo de problemas. SÍ se tiene esa opinión, hay que recurrir a los organismos correspondientes para que determinen si efectivamente es así o no”.



Sergio Baeza, presidente de Cotraporchi y vocero de la Coordinadora, valoró el encuentro y señaló que “el intendente se comprometió a colaborar y a gestionar una reunión con el ministro de Transportes que nunca nos ha querido recibir, así que esperamos que esta vez se pueda concretar el encuentro, ya que lo está haciendo la empresa portuaria es una discriminación constante.



Señaló además que “estamos perdiendo competitividad por la decisión arbitraria que tomaron de enviar los aforos a la ZEAL, no puede ser que seamos el único puerto donde se afora en otro lado y no en el puerto”.



Finalmente advirtió que “empezarán los ampliados y las movilizaciones callejeras y además le dijimos que estamos evaluando no atender los buques de pasajeros que lleguen al puerto”.



Por MundoMaritimo