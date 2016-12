Cotraporchi amplió sus bases y capacitó a trabajadores durante 2016

Por otro lado, no recibió respuesta positiva en conflicto de las "cargas limpias"

En medio de las tareas de apoyo a la negociación colectiva anticipada que lleva adelante el sindicato de contratados de Ultraport, Sergio Baeza, Presidente de la Confederación de Trabajadores de Chile, Cotraporchi, hizo una alto para entregar una evaluación de lo que fue el año 2016.

El dirigente destacó como aspectos positivos la ampliación de las bases de la organización y el continuo trabajo de capacitación desarrollado con los trabajadores, pero contando entre los aspectos negativos su disconformidad por la falta de resolución del problema de las cargas limpias.

Respecto a este último, Baeza planteó que “este año ha sido muy difícil por el tema de las cargas limpias, ya que no se resolvió el tema”, sin embargo adelantó que “nosotros no nos a vamos a quedar a tranquilos”, reafirmando que la exclusividad del aforo en la ZEAL de Valparaíso constituye “una discriminación muy grande” y recalcando que su organización no busca quedarse con toda esta tarea, sino más bien permitir que el cliente pueda elegir libremente dónde disponer del servicio.

El dirigente recordó que durante el año hicieron ver esta situación a connotados actores de la vida política nacional, entre ellos el ex Presidente Ricardo Lagos, los senadores Ricardo Lagos Weber, Francisco Chahuán, Manuel José Ossandón y el diputado Rodrigo González, no descartando reunirse con otras figuras importantes del ámbito para comunicarles su intranquilidad respecto al asunto.

Certificación de trabajadores

En un plano más positivo, destacó la labor desarrollada por la Confederación a favor de la capacitación de sus afiliados. “Nosotros todo el año nos dedicamos a hacer capacitación de seguridad, tarea en que nos acompañó la Armada, el Instituto de Seguridad del Trabajador y los empleadores. Tuvimos seminarios de Arica a Punta Arenas, el último fue en Ventanas donde tuvimos un exitoso encuentro con los trabajadores de Ventanas que no conocían la realidad portuaria y que ahora la conocen”.

“Ya llevamos 1.200 trabajadores certificados como Confederación y creemos que vamos a seguir en esa senda. Ahora tenemos certificaciones pendientes en Angamos (250) que tenemos que entregar a eventuales y queremos entregarlas en enero”, adelantó.

“Antes éramos trabajadores hechos a la manera nuestra, ahora hay portuarios de edad, que tienen cartón del Estado y que pueden decir que son profesionales y que pueden aspirar a otros trabajos. Las certificaciones le han hecho bien a los trabajadores portuarios, a las autoridades y a los empresarios, porque tienen ahora a sus trabajadores más capacitados”, señaló.

Ampliación de la bases

Otro de los puntos favorable para la gestión de Cotraporchi, fue la ampliación de sus bases: “Tenemos en este momento 29 sindicatos. Los últimos que se afiliaron fueron Ventanas, Talcahuano y Puerto Forward. Ahora va ingresar uno extraportuario además. Estamos súper contentos, nos ha ido bien porque siempre nos hemos mantenido en el diálogo”, señaló como fórmula Baeza, agregando que Cotraporchi “es una organización seria, donde trabajamos y no hemos preocupado del tema de seguridad, de la capacitación y de apoyar las negociaciones colectivas”.

Problemas en Arica

En cuanto al panorama sindical en regiones, señaló que “tenemos un problema grave en Arica porque se aprobó la “ley del saco2 que fijaba como máximo 50 kilos (de carga por estibador) y ahora se baja a 25 kilos. Resulta que la carga que pasa por Arica es boliviana y la gente de Bolivia envía sacos de hasta 50 kilos. Entonces eso puede ser un gran problema para el gobierno boliviano, que puede venirse encima”, señala mostrando preocupación por la posible pérdida de carga por el puerto de Arica, dada la siempre delicada relación entre Chile y Bolivia.

También en Arica señala como preocupante la posible implementación de una zona extraportuaria (a semejanza del modelo logístico implementado en Valparaíso). Al respecto señala que “los trabajadores portuarios están unidos allá y no van a aguantar, y que ya están en conversaciones con las autoridades”, en referencia a posibles pérdidas de fuentes de trabajo ante la posible repetición del modelo.

Desafío para 2017

Destacó finalmente como un tema importante a desarrollar en 2017, el reglamento portuario, “va a haber un ordenamiento en el sector y eso yo creo que también va a empezar en enero”.

En cuanto al planteamiento realizado por la Federación Nacional de Trabajadores portuarios de Chile, Fenatraporchi, en cuanto a la necesidad de modificar el marco legal que rige a la actividad portuaria. Sergio Baeza coincidió en “que hay mucha gente que está cargo de los puertos”. En ese sentido, indicó que “necesitamos ordenamiento, no de repente tanta gente, por ejemplo nosotros no podemos ir a Santiago para conversar con personas que no tienen idea de puertos. Llegan los gobiernos y nombran a cualquier persona, faltan autoridades serias que estén metidas en el tema portuario”, evaluó.

Por MundoMarítimo