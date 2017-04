Cormagdalena ajustará condiciones de licitación para promover mayor participación

El nuevo proceso de licitación para adjudicar las obras de mantenimiento y dragado del río Magdalena, tras liquidar el suscrito con Navalena, buscará promover la participación de más oferentes, aseguró el director (e) de Cormagdalena, Luis Fernando Andrade.

Con esto el organismo busca evitar lo ocurrido con la primera Asociación Público Privada (APP) que tuvo solo un proponente. ¿Cómo lo evitarán? La autoridad explicó a El Heraldo que los pliegos tendrán el modelo de las licitaciones de cuarta generación 4G, que permiten una mayor pluralidad de oferentes.

“Había una serie de condiciones que eran muy difíciles de cumplir, entonces estamos haciendo los cambios de las condiciones para que más empresas puedan participar. Esto es muy importante porque tener un proponente no es una buena idea”, apuntó Andrade.



Previa al llamado a concurso, la institución está conversando con los usuarios del río sobre los aspectos que deben incluirse en la nueva APP, mediante una serie de reuniones y sesiones de trabajo.



“La experiencia de estos dos últimos años nos ha permitido establecer que se deben hacer mejoras en temas que no se incorporaron en el contrato anterior, como lo es la reparación de los tajamares en el sector de Bocas de Ceniza en el canal de acceso al Puerto de Barranquilla, el mantenimiento del canal de aproximación en el mar y las zonas de giro”, señaló.



Cormagdalena explicó que las navieras prefieren que se hagan mediciones de las condiciones del canal privilegiando un radio más amplio, en vez de la frecuencia. Hoy se evalúa cada semana con una distancia determinada, pero han solicitado que se realice cada dos semanas y con un mayor ancho.



Sobre la licitación, el ministro de Transporte, Jorge Rojas, señaló que en los próximos días se informará el cronograma. “Esto no tomará más de quince días”, sostuvo. La estimación gubernamental es que la apertura del proceso se realice en septiembre de 2017 y la firma del nuevo contrato esté lista en enero del 2018. El plazo de preconstrucción sería de 12 meses y de construcción de 48 meses.



Respecto a los recursos, se confirmó que se mantendrá el mismo monto de 2,5 billones de pesos en moneda nacional (US$ 871 millones).

Multa a Navalena

Andrade informó también que Navelena deberá asumir pagos por más de $250.000 millones en moneda local (sobre US$ 87 millones), de los cuales unos $60.000 millones (US$ 20.9 millones) corresponden a la aplicación de la cláusula penal y multas por incumplimiento. A esto se suman unos $130.000 millones (US$ 45 millones) de la deuda con el Banco Agrario y otros $60.000 millones por deudas a proveedores y acreedores.

Por MundoMarítimo