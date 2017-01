Corea del Sur anuncia planes para el renacimiento de su industria

El viceprimer ministro de Corea del Sur, Yoo Il-ho, presidió el 25 de enero una reunión ministerial para discutir cómo revivir las industrias surcoreanas de construcción naval, marítima, siderúrgica y química.

Según un artículo de Businesskorea, el Gobierno surcoreano está planeando acelerar aún más la reestructuración de la industria de la construcción naval, que ya despidió a aproximadamente 7.000 empleados el año pasado. Con el número de contratos de construcción naval que se firmarán este año, estimado en menos de la mitad que los cerrados el 2015, los tres mayores astilleros surcoreanos prevén no cumplir su meta de US$22.600 millones en el valor de los pedidos recibidos.

En estas circunstancias, es probable que Hyundai Heavy Industries y Samsung Heavy Industries tengan que cerrar dos y uno de sus muelles este año, respectivamente. A esto se suma que los tres grandes Astilleros cerraron tres de sus muelles en 2016. Con esto, se prevé como consecuencia que un total de 14.000 empleados sean desafectados de las tres compañías dentro de este año.

Al mismo tiempo, la eliminación de activos por parte de los principales constructores navales se agiliza para hacer frente a la falta de liquidez. Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering planea vender todos los activos que no sean instalaciones de fabricación, mientras que Hyundai Heavy Industries dispondrá de su compañía de valores y propiedades inmobiliarias, en tanto que Samsung Heavy Industries venderá sus activos no estratégicos como hoteles y centros de I+D.

En respuesta a este escenario, el Gobierno pone nuevas órdenes para 12 barcos antes de que termine este año, incluyendo dos buques de guerra de US$1.275 millones Además, va a proporcionar beneficios especiales para ayudar en el reempleo de los jubilados.

Transporte marítimo

Para la industria naviera, el Gobierno proporcionará un apoyo financiero de US$5.525 millones en concreto, su programa para ayudar en la construcción de nuevos buques se ha duplicado a US$2.210 millones para que la Marina Mercante de Hyundai pueda realizar pedidos para al menos cinco buques este año, mientras que la cantidad de ejecución del fondo de US$1.615 millones de la Korea Asset Management Corporation aumentó de US$170 millones a US$400 millones. Los bancos estatales, como el Banco de Desarrollo de Corea, recaudarán un fondo de US$850 millones para que Hyundai Merchant Marine pueda adquirir la terminal de Hanjin Shipping en el nuevo puerto de Busan.

Siderurgia

En la industria siderúrgica, el Gobierno reducirá las instalaciones para artículos de exceso de oferta, tales como placas gruesas, y reforzará la competitividad de artículos prometedores como chapas de acero laminadas en frío y chapas de acero chapado, alentando las fusiones y adquisiciones para el reordenamiento de las instalaciones de fabricación.

Química

En la industria química, las compañías y las firmas de consultoría deben formar un grupo de investigación de reestructuración en el primer trimestre con el fin de encontrar más artículos propensos a exceso de oferta.

El Gobierno, mientras tanto, presta asistencia para el desarrollo de plástico para uso en vehículos eléctricos y aviones no tripulados, materiales funcionales para uso en bioproductos y dispositivos portátiles, materiales respetuosos con el medio ambiente y no tóxicos, etc. Mientras, los incentivos fiscales para el hiperplástico, las fibras funcionales y similares se preparan para una I+D más agresiva.

Por MundoMaritimo