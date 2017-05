Coordinadora Marítima Portuaria de Valparaíso mantendrá actitud frente a los cruceros

La Coordinadora Marítima Portuaria de Valparaíso, que agrupa a los sindicatos Estibadores Nº1, TPS1, TPS2, ULTRAPORT, UNIPORT, Auxiliares de Embarque junto a la Confederación de Trabajadores Portuarios de Chile, (Cotraporchi), informó a través de un comunicado que solicitó a por medio de todos los conductos establecidos por el Estado de Chile (Ley del Lobby) una serie de reuniones con diversas autoridades de gobierno con el fin de abordar el tema de los aforos. Sin embargo, los encuentros agendados con anterioridad fueron suspendidos sorpresivamente.

Para la Coordinadora, el hecho “deja en evidencia la nula preocupación y falta de interés por parte de las autoridades, en revisar nuestro problema que ya hemos hecho presente en todos los tonos posibles”.

La agrupación Sindical recordó en esa línea, que el pasado 2 de mayo, “en compañía del senador Francisco Chahuán, sostuvimos un encuentro con el Ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, en la cual se comprometió a realizar una mesa de trabajo con representantes del Sistema de Empresas Publicas SEP y de la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV), con el objeto de lograr una solución a los aforos”. Sin embargo y pese a la buena voluntad del ministro, “por razones inexplicables esto aún no sucede”.

A causa de lo anterior la Coordinadora señaló que “nos vemos en la obligación de mantener nuestra postura con respecto a la atención de cruceros”.

“Si bien es cierto que los cruceros son un aporte a la ciudad, no se debe olvidar que el puerto trabaja todo el año y no solamente una temporada, por lo que no se debe hipotecar el futuro de todos los que vivimos en Valparaíso, tal como lo han mencionado en múltiples declaraciones los ejecutivos de la EPV”, señaló la Coordinadora en el comunicado.

Además, y considerando la relevancia de la actividad portuaria en Valparaíso, la organización manifestó su preocupación “ya que los proyectos encabezados por la estatal, como lo son; los accesos portuarios, el terminal de pasajeros, la ZEAL, el Mall Barón, entre otros, han sido duramente cuestionados por distintos actores y van en desmedro de los trabajadores portuarios”.

La organización sindical señaló requerir “con urgencia que alguien se haga cargo de esta situación” y sea capaz “de brindar una solución favorable frente a este tema”.

“Los trabajadores marítimos portuarios siempre hemos seguido el camino del diálogo, prueba de ello es que el puerto de Valparaíso no ha paralizado en 17 años sus funciones, por lo que, esperamos que las autoridades, nos ayuden a formar una mesa de diálogo, queremos conversar nuestros problemas y que escuchen nuestros planteamientos”. sostuvo la Coordinadora.



Sin embargo, de persistir el escenario actual, la organización advirtió que “la Coordinadora por el bien de los trabajadores portuarios y de Valparaíso, mantendrá la misma postura de atención frente a los cruceros”.

Por MundoMarítimo