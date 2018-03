La presentación por más de dos horas que realizó el presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Alberto Díaz, “fue muy buena, ilustrativa y abarcadora. Transcurrió horizontalmente por todas, o casi todas, las áreas de negocios que tienen los puertos comerciales uruguayos”, evaluó el presidente del Centro de Navegación (Cennave), Alejandro González, en diálogo con MundoMarítimo.

El representante de la asociación gremial, que reúne a agentes marítimos, operadores portuarios, terminales y depósitos portuarios y extraportuarios, participó, el jueves 15, en las instalaciones de la autoridad portuaria, en Punta de Sayago, junto a empresarios del sector privado, de la presentación de los grandes lineamientos del Plan Maestro 2018-2035 de la ANP. La exposición fue similar a la que tuvo lugar el martes 13, en esa área del oeste Montevideo, donde se proyecta erigir un polo logístico que integrará puerto libre, zona franca, parque industrial y nuevos muelles.

“Estas instancias son muy aplaudibles. Hay que agradecer la posibilidad de que la comunidad portuaria se entere, con este tipo de dinámicas u otras, de lo que las autoridades públicas están pensando, analizando y previendo, por lo tanto siempre es muy bueno poder participar”, añadió.

No obstante, González, expresó su interés de que el contacto con el sector privado no se limite solamente a instancias como la referida, en donde los participantes tomaron conocimiento de “ideas madre o grandes ejes”, sino que haya otros encuentros más reservados que permitan un intercambio “cara a cara”, con la conducción de la ANP y del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

“Compartimos algunas premisas como lograr puertos más eficientes y comulgar con los estándares internacionales que hoy exige la propia cultura del negocio, como puertos ambientalmente amigables (green ports) y la relación puerto-ciudad en cada localidad”, afirmó. Además, la voluntad de “no cerrarse a la incorporación de tecnología y convertir, progresivamente a los nuestros, como puertos inteligentes (smart ports)”. Analizó que “el mundo va hacia eso y no podemos aferrarnos a situaciones de no cambio; la tecnología es una excelente herramienta que ayuda a ser productivos, que nos empuja hacia adelante, si es que no queremos quedar anclados y con grandes perjuicios económicos”.

El entrevistado reconoció que la disertación de Díaz incluyó varios aspectos aportados por el Cennave a los requerimientos de la consultora española Valencia Port, en el proceso de elaboración del documento. En esa iniciativa, que será presentada formalmente en el mes de julio, también intervinieron técnicos del organismo estatal, y fue financiada por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). González, informó que el centro que preside y varios de sus socios, han sido clientes de esa firma por lo que, “para Valencia Port, no le son ajenos la dinámica marítimo-portuaria y el pensamiento del sector privado”.

“El tema de la conectividad, en particular el terrestre, tanto del modo de transporte carretero como del ferroviario, son muy importantes. Si queremos posicionarnos como puertos fuertes, dentro de un escenario de alta competencia, tenemos que mejorar en esos aspectos”, afirmó. En este capítulo, “quedó claro que hay una idea y que el acceso en los distintos puntos de entrada al recinto portuario ha sido materia de un profundo análisis. La fisonomía del puerto de Montevideo, y de sus alrededores, va a cambiar mucho”, advirtió. “No incursiono en el tema de quien lo debe financiar porque el asunto pasa más por definir si la obra es necesario o no”, aclaró.

Los accesos, “nos preocupan a todos por igual y en escenarios de crecimiento del volumen de carga, como el planteado, se deben atender correctamente el ingreso por camión o tren para lograr un tránsito fluido y evitar situaciones de ‘stress’, no sólo en los muelles, sino también en las áreas de acceso”, relató.

El anuncio que realizó Díaz en materia de marco legal y referido a la habilitación del operador portuario, exclusivamente por la ANP, con un año de duración y con prórroga automática, significó para el titular del Cennave un “punto de preocupación”. Dijo que “no me imagino que un operador sea habilitado por un año cuando su operación merece una fuerte inversión, que no se recupera en ese período. Si bien existe la posibilidad de la prórroga, ésta pueda no existir”.

Por MundoMarítimo