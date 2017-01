Carga de comercio exterior movilizada por puertos chilenos crece un 4%

De acuerdo al último Boletín Estadístico de Carga de Comercio Exterior, correspondiente al trimestre móvil Julio-Septiembre 2016, la carga de comercio exterior movilizada por los puertos chilenos muestra un dinamismo acotado, aunque se señala que esta trayectoria presenta diferencias en sectores y en regiones específicas.



En el periodo analizado de 2016 se movilizó un promedio mensual de 9.338.547 toneladas de carga de comercio exterior a través de los puertos chilenos, lo cual equivale a un aumento de un 4% respecto del mismo período de 2015. Además durante el periodo las importaciones aumentaron un 7% y las exportaciones un 1%, respecto al mismo período del año anterior.



La Zona Norte movilizó una media mensual de 2.641.469 toneladas en el periodo de análisis, lo cual representa un 28% de la carga de comercio exterior a nivel nacional. Además se observó un crecimiento de un 3% respecto al trimestre móvil del año anterior, que se explica fundamentalmente por el aumento de un 40% de los graneles líquidos.



Por último se registró un aumento de un 25% de las importaciones y una disminución de un 12% en las exportaciones respecto al mismo período de 2015.



En la Zona Centro Norte movilizó un promedio mensual de 1.342.327 toneladas en el trimestre analizado, vale decir un 14% de la carga de comercio exterior a nivel nacional.



En el trimestre móvil julio-septiembre 2016, se observó un crecimiento de 5% respecto al mismo período de referencia, explicado principalmente por el aumento de un 7% de los graneles sólidos.



En el periodo analizado se registró una disminución de un 35% de las importaciones y de un aumento de un 12% de las exportaciones en relación a igual periodo de 2015.



En la Zona Centro se movilizó un promedio mensual de 3.142.957 toneladas en el trimestre analizado, equivalente a un 34% de la carga a nivel nacional.



En este último período se observa un crecimiento de un 5% respecto al trimestre móvil de 2015, que se explica principalmente por el aumento de un 23% de los graneles sólidos.



En cuanto a las importaciones (es la zona de mayor concentración en este sentido), éstas presentaron un aumento de un 6% y una disminución de un 1% en las exportaciones en relación al mismo período del año de referencia.



La zona Centro Sur movilizó un promedio mensual de 1.993.333 toneladas en el trimestre analizado, lo cual representa un 21% de la carga a nivel nacional. Dicho trimestre no presenta variaciones respecto del mismo período del año anterior.



Considerando la dirección de los flujos de carga, hay una disminución de un 1% de las importaciones y no hay variación respecto de las exportaciones, en relación al mismo período del año anterior.



La Zona Sur movilizó un promedio mensual de 218.461 toneladas en el trimestre analizado, correspondiente al 2% de la carga a nivel nacional.



Cabe consignar que por alta volatilidad en los volúmenes de comercio exterior, las cifras de esta área deben analizarse considerando tendencias de plazos mayores.



En ese contexto, el trimestre móvil finalizado en septiembre de 2016 marca un crecimiento de la carga de comercio exterior transferida en los puertos de esta zona del país de un 76%, respecto a 2015. El aumento se explica principalmente por la transferencia de graneles sólidos.



Además, se presentó una disminución de un 16% de las importaciones y un aumento de un 330% en las exportaciones, respecto al mismo periodo de 2015.



El análisis de esta zona abarca solo a la carga de comercio exterior movilizada por los puertos chilenos, no al cabotaje que representa un 73% de la carga movilizada vía marítima en esta macro zona, según cifras del año 2015 de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante Nacional (Directemar).



