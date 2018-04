De manera positiva mira la Cámara Marítima Portuaria de Chile (Camport) la aplicación de tecnologías como el Shore Tension, las mayores capacidades que han ido incorporando los prácticos y el surgimiento de naves con mayor capacidad tecnológica que ayuden a sortear de mejor manera los desafíos que impone el aumento de las marejadas en las costas de Chile y que dificultan la normal de la operación de los terminales portuarios.

Daniel Fernández, presidente de Camport, señaló que junto con la anterior “también es necesario estudiar si las condiciones de vientos y de olas (indicadas en) la actual reglamentación, no son demasiado estrictas para una situación como la de ahora”.

En ese sentido destacó el trabajo conjunto desarrollado con Directemar que “ha estado estudiando este tema bastante con nuestros socios”. Cabe destacar que la entidad de la Armada, actualmente se encuentra elaborando una nueva plataforma tecnológica para indicar con la mayor precisión posible las restricciones de operación de los buques en los puertos, la que espera poner en marcha el segundo semestre de este año.

Fernández, agregó que “las compañías navieras hemos dado información y Directemar ha decidido hacer una modificación a los criterios que rigen los estudios de maniobrabilidad y nos ha compartido recientemente un borrador para que le hagamos nuestros comentarios para que ellos finalmente definan y emitan un nuevo reglamento”.

En cuanto a la posibilidad de utilizar La Tarifa de Uso de Puerto (TUP) - tasa que en Chile cobran las Empresas Portuarias Estatales a las naves que utilizan aguas abrigadas – para financiar la prevención del impacto de las marejadas en la actividad portuaria, Fernández la consideró como una opción “al menos en una primera etapa para los estudios”.

Al respecto detalló que “no es un criterio solamente de olas, de vientos y de tecnología, a veces hay condiciones físicas que hoy no dan respuesta a las nuevas de corrientes, marejadas y de repente hay que hacer algún estudio sobre si no es necesario mejorar esa infraestructura, molos de abrigo, periodicidad de dragados y claro ... si las empresas portuarias públicas no tienen los recursos que ellos toman y que son enviados al fisco y no son reinvertidos, tenemos una dificultad porque están carentes de herramientas para enfrentar ese problema”, señaló.

Proyectos ferroviarios

Respecto a las alternativas que han surgido para potenciar la capacidad ferroviaria(propuestas por TVS y EFE) para conectar Santiago y Valparaíso, calificó como positiva la discusión, pero indicó que hay que avanzar en la toma de decisiones: “la autoridad tendrá que revisarlos y ver cuál impulsa, porque al final tienen que tomar opciones porque aquí hay bienes públicos comprometidos, hay accesos a las ciudades; Ferrocarriles del Estado es una empresa pública, el sistema de concesiones que maneja el Ministerio de Obras Públicas se ubica al lado del Estado, entonces es necesario que lo organismo públicos tomen definiciones”, señaló.

En ese sentido subrayó que no es concebible que en ninguna parte del mundo los puertos que atiendan naves portacontendores Post-Panamax de la escala actual, con descargas de 2.000, 3.000 contenedores y contar con accesos viales solo con camiones y estrangulados. “Vamos a tener problemas graves si no lo enfrentamos y el ferrocarril, es una solución porque permite transportar volúmenes en muy corto tiempo”.

“No es fácil, uno dirá un ferrocarril por Valparaíso ¿por dónde?, pero hay temas técnicos y hay que estudiarlo”, afirmó.

Por MundoMarítimo