Bajo interés en licitación de terminal de cruceros en Calzada de Amador en Panamá

El Consorcio Cruceros del Pacífico, compuesto por las empresas China Habour Engineering Company (Chec) y Jan de Nul, fue el único proponente en la licitación para la construcción de la terminal de crucero en isla Perico, en la Calzada de Amador, Panamá.

Para Jorge Barakat, administrador de la Autoridad de Marítima de Panamá (AMP), el hecho que solamente un oferente (de 43 interesados en un comienzo) presentara propuesta se debería a que el contrato no incluye un anticipo.

"El consorcio tiene que tener un soporte financiero importante, lo que pudo generar que las otras empresas interesadas no tuvieran eses flujo económico para poder sacar este proyecto adelante" , declaró a Panamá América sobre la obra que contempla una inversión entre US$ 70 y US$ 100 millones.

Consultado respecto a si la presencia de un único proponente exige un nuevo llamado de licitación, Barakat explicó que eso depende si la empresa participante cumple o no con todos los requisitos que establece el pliego de condiciones y la Ley de Contrataciones Públicas.



En efecto, el artículo 45 de la ley señalada establece que "en el caso que se presente un solo proponente y este cumpla con los requisitos mínimos obligatorios y con la calificación que establezca el pliego de cargos, la entidad podrá adjudicar el contrato a ese único proponente, negociando un precio que en ningún caso se excederá el precio estimado por la entidad licitante".

Sobre el terminal

El líder de AMP sostuvo que el terminal se vislumbra como un puerto home port, donde los cruceros van atracar y los pasajeros podrán hacer turismo en tierra. Su capacidad simultánea será de dos naves.

Una vez que se construya, anunció que la operación será administrada por una entidad estatal bajo la cooperación técnica del Puerto de Hamburgo.

Por MundoMarítimo