Con el objetivo de analizar temáticas comunes e incentivar relaciones comerciales con la industria marítima de Japón, el ministro de Asuntos Marítimos y administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Jorge Barakat Pitty, junto a los directores generales de Marina Mercante, Fernando Solórzano, y de la Gente de Mar, Magdalena Carrera, así como otros funcionarios de ambas direcciones, sostuvieron un encuentro con representantes nipones de diferentes sectores, según informó la propia AMP.

Entre los asistentes a la reunión, se encontraban directivos de la Asociación de Armadores Japoneses, así como representantes de las navieras MOL, NYK Line y K line, el Ministro de Infraestructura, Transporte y Turismo de Japón, al igual que un representante de la Embajada de Japón en Panamá.

Pitty, agradeció a los delegados por su visita y el comparecer directamente en la entidad a solventar aquellas inquietudes que tienen acerca de diversos procesos que deben ser realizados ante la AMP, y que derivan directamente en el cumplimento de reglamentaciones propias y de cumplimiento internacional obligatorio.

Reunión

Entre los temas citados en el encuentro, se abordó el reconocimiento a los títulos de la gente de mar japonesa. En torno a esto se les informó que se barajaba la realización de un proceso de reconocimiento de títulos, mediante la emisión de un endoso de certificación de competencia restringido, en el que se reconozca que el marino está certificado por entes competentes japoneses, toda vez se verifique que cumplen con los requisitos obligatorios y los cuatro cursos básicos que todo marino debe tener.

Otro asunto abordado estuvo referido a la impresión de las Libretas de Embarque (Seaman Book), expedida por la Dirección de Gente de Mar de la AMP. En este sentido, se recalcó la importancia de que actualmente se cuente con oficinas internacionales de emisión e impresión documental, más allá del establecimiento de una nueva oficina en Japón, ya que se cuenta con la de Tokio.

Los funcionarios de la Dirección General de Marina Mercante, subrayaron el beneficio del despacho online de los certificados técnicos, los cuales pueden ser impresos de forma telemática y directamente por los interesados, agilizando de esta forma los procesos al no tener que desplazarse físicamente a ningún lugar.

En ese orden se les recordó que en este momento los certificados que se pueden aplicar bajo esta modalidad son: Declaration of Maritime Labour Compliance Part I (DMLC), Financial Security in Respect of Civil Liability for Oil Pollution Damage (CLC), Ballast Water Management Plan (BWMP) y el International Ballast Water Management Certificate (IBWMC), y que para el próximo año se estarían incorporando la totalidad de certificaciones existentes. Así mismo se avanzó que se está trabajando en otras nuevas plataformas que repercutan en la automatización de más procesos y que los mismos puedan ser impresos igualmente vía online.

La delegación japonesa además mostró especial énfasis en el conocimiento de los requisitos para que los armadores, operadores y empresas de gestión con más de diez buques registrados bajo la bandera y el registro de Panamá en Japón, puedan contar con inspectores de seguridad internos ASI, y tener varios inspectores de seguridad anuales internos con los que ellos mismos puedan realizar las inspecciones a todos o algunos de sus buques.

Por MundoMarítimo